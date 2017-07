Sociale virtual reality-app AltspaceVR sluit de deuren

AltspaceVR, een soort virtuele huiskamer voor gebruikers van vr-brillen, gaat ermee stoppen. De sociale vr-app kan het financieel niet meer opbrengen om de virtuele deuren open te houden, ondanks financiŽle ondersteuning door investeerders.

Het bedrijf achter AltspaceVR heeft laten weten dat op 4 augustus om 4 uur in de ochtend Nederlandse tijd er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de dienst. Kort daarvoor wordt er in de virtuele omgeving nog een feestje gehouden, waarbij gebruikers afscheid van elkaar kunnen nemen. AltspaceVR is een soort virtuele huiskamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten via een avatar die zij van zichzelf maken. AltspaceVR is beschikbaar voor gebruikers van de GearVR van Samsung, de Oculus Rift en de Vive van HTC.

Maandelijks bevinden zich ongeveer 35.000 gebruikers binnen de virtuele omgeving van AltspaceVR. De makers van de software stellen zelf dat het om een hoog aantal gaat binnen de vr-markt. Investeerders zijn echter minder enthousiast; zij zouden zich vanwege de trage groei van de vr-markt hebben teruggetrokken waardoor AltspaceVR de deuren moet sluiten. Of dat ook geldt voor het bedrijf achter de dienst is nog niet duidelijk.