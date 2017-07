EA: ar is interessanter dan vr

Volgens gamebedrijf Electronic Arts duurt het nog jaren voordat virtual reality daadwerkelijk gereed is voor de massamarkt. De uitgever acht augmented reality veel interessanter en werkt aan toepassingen op dit gebied. Dat zei EA tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers.

Andrew Wilson, de ceo van Electronic Arts, erkent volgens de transcriptie van Seeking Alpha dat zijn bedrijf maar weinig nieuws te melden heeft op vr-vlak, maar volgens hem geldt dat voor de gehele markt. "Het gaat nog minstens een paar jaar duren voor we op een punt zijn aanbeland dat het daadwerkelijk om mogelijkheden voor de massamarkt van consumenten gaat", vertelt hij. In de komende jaren zal volgens hem de vraag beantwoord worden hoe first-person-shooters en actie-avonturengames er in vr uit horen te zien.

Volgens Wilson is augmented reality veel interessanter. "Ik denk dat we daar op korte termijn meer van gaan zien." Teams binnen EA bedenken wat spelers uit de echte wereld in virtuele werelden willen zien en volgens de topman worden de eerste resultaten daarvan in de komende maanden en jaren zichtbaar.

EA's kwartaalomzet steeg van 1,27 miljard dollar naar 1,45 miljard dollar, omgerekend 1,24 miljard euro. De winst kwam uit op 644 miljoen dollar, tegenover 440 miljoen dollar vorig jaar. De uitgever profiteerde vooral van de groei in digitale verkopen. In zijn afgelopen fiscale kwartaal behaalde EA een omzet van 681 miljoen dollar uit digitale verkopen. Het gros daarvan kwam van consoles, maar ook de verkopen voor de pc-markt groeiden weer, met 23 procent.