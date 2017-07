Studio achter Action Henk kondigt downhill-game Descenders aan

RageSquid, een kleine Nederlandse studio, werkt aan Descenders, een game waarin je op een mountainbikes een berg af rijdt. De tracks waar je over rijdt zijn procedureel gegenereerd. De game verschijnt voor Windows en consoles, maar wanneer dat is, maakt de studio nog niet bekend.

RageSquid omschrijft Descenders als extreme downhill freeriding. Spelers rijden op een mountainbike met zo hoog mogelijke snelheid een berg af, waarbij onderweg obstakels ontweken dienen te worden en er regelmatig ruimte is voor enorme jumps. Volgens de makers bevat de game een realistisch physics-systeem, wat spelers in staat moet stellen om jumps en tricks aan elkaar te rijgen.

Spelers verdienen punten met jumps en tricks, die samengevoegd worden tot het totaal van het team waar ze voor uitkomen. In de game zijn drie teams opgenomen: Arboreal, Kinetic Racing Team en Enemy Stunt Team. Een crash, het missen van een jump of mislukken van een trick gaat ten koste van het totaal van het team.

De tracks waarover de teams racen zijn procedureel gegenereerd. De game bevat bovendien de Descenders Overworld, waar spelers tricks kunnen oefenen en leaderboards kunnen bekijken. Descenders verschijnt voor Windows en consoles. Welke consoles dat zijn, is niet bekend en wanneer de game verschijnt ook niet. RageSquid leverde in 2015 Action Henk af, dat in 2016 verscheen voor Xbox One en PlayStation 4.

Descenders