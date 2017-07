Sony verhoogt prijs van PlayStation Plus

Sony verhoogt de prijzen van zijn PlayStation Plus-abonnement. Klanten gaan 10 euro per jaar meer betalen, waarmee de jaarprijs op 60 euro uitkomt. De prijsvehoging gaat op 31 augustus aanstaande in.

De prijs van een jaarabonnement verandert vanaf 31 augustus van 50 euro naar 60 euro. Per kwartaal gaan abonnees 25 euro in plaats van 20 euro betalen en per maand gaat het tarief van 7 naar 8 euro. Dat meldt Sony per e-mail aan klanten en ook op de PlayStation Plus-pagina staan de nieuwe prijzen.

Sony waarschuwt abonnees dat de nieuwe prijzen automatisch in rekening worden gebracht vanaf 31 augustus. Wie wil voorkomen dat zijn lidmaatschap doorloopt met de nieuwe prijs, dient 'auto-renew' uit te schakelen bij de accountinstellingen. Dat moet ten minste 48 uur gebeuren voor de nieuwe betaling afgeschreven wordt.

Sony had aan het einde van 2016 26,4 miljoen betalende PlayStation Plus-abonnees, tegenover 20,8 miljoen aan het einde van 2015. Sony liet bij de bekendmaking van die cijfers eind maart weten de 'winst van het PS4-ecosysteem te willen maximaliseren', onder andere door meer klanten voor het Plus-abonnement aan te trekken.