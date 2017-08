Sony toont veranderingen in software-update 5.0 voor PlayStation 4

Sony heeft een bčtaversie van firmware-update 5.0 voor de PlayStation 4 uitgebracht. De update voegt onder andere Family Accounts toe en nieuwe opties voor notificaties. De PlayStation 4 Pro krijgt de mogelijkheid om in 1080p-resolutie met 60fps te streamen via Twitch.

De vernieuwingen van de firmware-update kwamen eerder al naar buiten nadat Eurogamer de releasenotes in handen wist te krijgen. Nu heeft Sony zelf screenshots gepubliceerd en een uitgebreide uitleg online gezet. Deelnemers aan de bètatest kunnen firmware-update 5.0 al downloaden. Wanneer de definitieve versie beschikbaar komt voor PlayStation 4-bezitters, is nog niet bekend.

Verder voegt de software-update een optie toe om notificaties uit te schakelen bij het afspelen van video's. Ook kunnen notificaties voortaan in zwart of wit worden weergegeven en worden ze getoond in het Quick Menu. In dat menu komt ook een Leave Party-optie. Verder is het mogelijk om Custom Lists te maken, die optie vervangt de huidige Favourite Groups-tab in het Friends-menu.

Het bestaande systeem van master/sub-accounts wordt aangepast en moet praktischer worden voor gebruik door families. Zo moeten ouders makkelijker PSN-accounts voor kinderen op kunnen zetten met aangepaste instellingen voor ieder familielid. Ieder familie-account heeft een Family Manager en die kan ook andere personen in dezelfde groep promoten tot iemand met dezelfde rechten.