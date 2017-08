'PlayStation 4 Pro kan na update streamen via Twitch in 1080p met 60fps'

De aankomende firmware-update voor de PlayStation 4 introduceert de mogelijkheid om te streamen via Twitch in 1080p-resolutie en met 60fps. Deze optie komt alleen beschikbaar voor de PlayStation 4 Pro. Momenteel is de limiet 720p bij 60fps.

Eurogamer bericht over deze vernieuwing op basis van een exemplaar van versie 5.0 van de firmware voor de PlayStation 4, waarvan de website de release notes zegt te bezitten. Sony heeft zelf nog geen details bekendgemaakt over de nieuwe firmware.

Naast deze verbeterde streamingkwaliteit voegt de update onder meer de mogelijkheid toe om de accounts van andere spelers te kunnen volgen, zoals dat al mogelijk is op de Xbox One. Op dit moment kan dat bij de PlayStation alleen bij geverifieerde accounts, wat in de praktijk vooral officiële gameaccounts betreft en de accounts van individuele ontwikkelaars. Ook zorgt de update ervoor dat notificaties zichtbaar zijn vanuit het snelmenu, en kan de status van up- en downloads hier worden bekeken.

Andere vernieuwingen zijn een verandering in de structuur van master accounts en sub accounts. Sub accounts zijn gekoppeld aan master accounts en zijn vooral bedoeld voor kinderen. De update creëert de mogelijkheid om binnen een familie-account meerdere adult accounts te openen, waarbij per account restricties voor kinderen ingesteld kunnen worden. Er kan ook een verzoek worden gestuurd aan ander master account van een volwassene op een andere PlayStation 4-console, zodat deze persoon aan de familie van de verzoeker kan worden 'toegevoegd'.