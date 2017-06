Door Sander van Voorst, dinsdag 6 juni 2017 08:04, 5 reacties • Feedback

Twitch heeft zijn eigen Prime-dienst met enkele uitzonderingen wereldwijd beschikbaar gemaakt, waaronder in Nederland en BelgiŽ. Gebruikers kunnen hun Amazon Prime Video-account gebruiken om toegang te krijgen tot de dienst.

Twitch maakt bekend dat zijn Prime-dienst onder meer toegang biedt tot gratis games en virtuele loot. Daarnaast is het mogelijk om via Prime reclames uit te schakelen op het streamingplatform en biedt de dienst speciale chat badges en emotes, die in de chat van een kanaal gebruikt kunnen worden. Het bedrijf kondigt verder aan dat Prime-afnemers op 9 juni speciale items krijgen voor de game PlayerUnknown's Battlegrounds, die populair is op de streamingsite.

Twitch Prime is te gebruiken via een bestaand Amazon Prime Video-account. Amazon maakte deze dienst, waarmee gebruikers toegang hebben tot films en series, in december beschikbaar in Nederland en België. Voor de Twitch-variant betalen gebruikers gedurende de eerste zes maanden 2,99 euro, daarna geldt de reguliere prijs van 5,99 euro per maand.

In februari kondigde Twitch aan dat het games van verschillende uitgevers wil verkopen via zijn platform. Deze functie is inmiddels beschikbaar. Daarnaast kwam het bedrijf met een desktop-app en breidde het de mogelijkheden voor streamers uit om geld te verdienen met hun kanaal.