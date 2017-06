Door Joris Jansen, woensdag 7 juni 2017 21:03, 5 reacties • Feedback

Streamers op Twitch die geen partners zijn en behoren tot het affiliate-programma, kunnen vanaf nu geld verdienen door de verkoop van games en in-gamevoorwerpen die van hun kanaalpagina komen.

Als een lid van het affiliate-programma van Twitch een game speelt die ook wordt verkocht via Twitch, krijgen kijkers van de stream een 'koop-knop' te zien op de desbetreffende kanaalpagina op Twitch. Als een game of een in-gamevoorwerp op deze manier wordt aangeschaft, ontvangt de streamer vijf procent van het aankoopbedrag.

Twitch introduceerde de optie om games te verkopen in het voorjaar, maar tot nu toe konden alleen partners hiervan gebruik maken. Deze optie komt nu breder beschikbaar. In de toekomst krijgen affiliates ook de mogelijkheid om kijkers een abonnement te laten nemen op hun kanaal, maar vooralsnog is dit niet mogelijk. Twitch zegt dat er nog gewerkt wordt aan deze functie.

Het affiliate-programma werd door Twitch in april geïntroduceerd. Deze groep bestaat uit streamers die gedurende de afgelopen dertig dagen minimaal 500 minuten uitgezonden hebben in zeven verschillende sessies en die een gemiddeld een drie gelijktijdige kijkers wisten te bereiken. Ook moet er sprake zijn van minimaal 50 volgers. Als aan deze voorwaarden is voldaan, volgt er een uitnodiging van Twitch om deel te nemen aan het programma.

Voordat de optie om games te verkopen voor affiliates beschikbaar kwam, hadden zij alleen de mogelijkheid om geld te verdienen met de functie 'Cheering with Bits'. Twitch introduceerde dit vorig jaar en deze functie was tot april 2017 alleen voor partners beschikbaar. De functie laat kijkers bepaalde emoji, oftewel Bits, kopen in hun eigen valuta. Die kunnen zij vervolgens in de chat gebruiken. Doen zij dit, dan krijgt de streamer 1 cent voor elke gebruikte Bit.