Door Joris Jansen, dinsdag 7 maart 2017 10:47, 9 reacties • Feedback

Twitch, de videosteamingdienst van Amazon, introduceert Pulse. Dit is een nieuwe functie in de vorm van een nieuwsfeed waarop de streamers en gebruikers in realtime tekstberichten, video's en afbeeldingen kunnen plaatsen.

Volgens Sheila Raju, communicatiemanager van Twitch, is Pulse bedoeld om streamers en kijkers meer en makkelijker met elkaar in contact te brengen. Volgens haar is de dienst altijd 'aan' en is deze bedoeld om videoclips, hoogtepunten, schema's, foto's en andere zaken met kijkers te delen. De dienst is dus niet alleen voor tekstuele updates en zal links ondersteunen van bijvoorbeeld Vimeo, YouTube, Twitch, Imgur en Gfycat.

Geplaatste berichten zullen in chronologische volgorde te zien zijn. Het belangrijkste verschil met de bestaande feeds is dat deze alleen inhoud tonen die streamers plaatsen; Pulse biedt deze mogelijkheid ook voor niet-streamers en toont gebruikers berichten van iedereen die ze volgen of waarmee ze bevriend zijn. Pulse zal ook beschikbaar komen op de mobiele app van Twitch. De dienst komt vanaf dinsdag uit voor alle gebruikers die ingelogd zijn via de homepagina van Twitch. Uiteindelijk zal het in de komende weken voor iedereen beschikbaar komen.

Alles wat streamers in hun feed plaatsen zal via Pulse beschikbaar komen voor alle volgers van het kanaal. Editors en moderatoren van kanalen hebben de mogelijkheid om berichten in Pulse te verwijderen in hun kanalen. Streamers hebben extra mogelijkheden om te beperken wie er commentaar kan leveren op hun posts. Emoticons kunnen door iedereen worden gebruikt. Streamers kunnen via een broadcaster dashboardberichten plaatsen; kijkers kunnen dit doen via een speciaal daarvoor bestemd veld op de frontpagina van Twitch.

Met deze nieuwe functie hoopt Twitch dat gebruikers meer op het videoplatform blijven en niet uitwijken naar bijvoorbeeld Twitter of Facebook om te volgen wat hun favoriete streamers doen en communiceren.