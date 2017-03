Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 maart 2017 09:52, 25 reacties • Feedback

Samsung brengt de Galaxy Xcover 4 begin april in Nederland uit. De bouwvakkerstelefoon met Android heeft onder meer een behuizing met veel grip en Samsung legt veel nadruk op de mogelijkheid om het touchscreen met handschoenen aan te bedienen.

Samsung presenteerde de Xcover 4 vorige week tijdens telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona, maar heeft nu pas bekendgemaakt dat het toestel ook op de Nederlandse markt zal verschijnen. De telefoon heeft een MIL-STD 810G-certificering om duidelijk te maken dat hij stevig is en beschikt, net als de Galaxy S7-serie, over een ip68-rating voor water- en stofdichtheid.

Naast de handschoenmodus voor het touchscreen heeft het toestel extra knoppen die gebruikers als snelkoppelingen voor apps kunnen gebruiken, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is de zaklamp of camera in te schakelen zonder het scherm aan te raken. Volgens de fabrikant is het toestel vooral geschikt voor mensen in de transport- en bouwsector.

Het toestel is 14,6x7,3cm groot en 9,7mm dik. Het 172 gram wegende toestel heeft een 2800mAh-accu en een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. Samsung vertelt weinig over de hardware. De soc zou een Exynos 7570 zijn, met vier op 14nm gemaakte Cortex A53-kernen op 1,4GHz en een ARM Mali T720-gpu. De telefoon draait op Android 7. Samsung brengt het toestel begin april uit met een adviesprijs van 249 euro.

Samsung heeft al enige jaren een lijn stevige Android-telefoons onder de naam Xcover. De eerste daarvan kwam in 2011 uit. De release van de Xcover 3 vond een paar jaar geleden plaats.