Samsung brengt stevige smartphone Galaxy XCover 4S naar Benelux

Samsung brengt de Galaxy XCover 4s eind juni naar de Benelux. Deze stevige smartphone heeft ten opzichte van de vorige versie een nieuwe 16-megapixelcamera en een snellere processor. De telefoon krijgt een adviesprijs van 259 euro.

De XCover 4s lijkt qua overige specificaties veel op zijn voorganger, de XCover 4. Zo krijgt de nieuwe telefoon volgens Samsung nog steeds een 5"-scherm mee met een resolutie van 1280x720 pixels en heeft het een verwijderbare accu met een capaciteit van 2800mAh. De 4s heeft met 3GB wel meer geheugen en krijgt het met 32GB ook twee keer zoveel opslagcapaciteit mee ten opzichte van de XCover 4. Daarnaast is er plek voor een sd-kaart. Voor de frontcamera maakt Samsung gebruik van een 5-megapixelsensor. De soc is een Exynos 7885 waarvan de acht processorkernen op 1,6GHz draaien. Het toestel is 14,6x7,3cm groot en 9,7mm dik.

De telefoon is bedoeld voor 'mensen die werken of sporten in extreme omgevingen' en is stof- en waterbestendig volgens de ip68-certificatie. Dat betekent dat de telefoon het een halfuur lang vol moet kunnen houden in een zoetwaterdiepte van maximaal 1,5 meter en kan de telefoon tegen stof en zand. Ook is de telefoon getoetst volgens de MIL-STD 810G norm van het Amerikaanse leger.

Net als zijn voorganger krijgt de XCover 4s een XCover-knop. Daarmee kunnen gebruikers een favoriete app oproepen, zoals een push-to-talk- of een zaklamp-app. Door te dubbelklikken op de Home-knop kunnen gebruikers daarnaast foto's maken met de 16-megapixelcamera die aan de achterkant van de telefoon zit. De Samsung Galaxy XCover 4s komt met Android Pie en is eind juni beschikbaar voor 259 euro.