Samsung toont Galaxy XCover FieldPro-telefoon met verwisselbare 4500mAh-accu

Samsung heeft met de FieldPro een nieuwe stevige smartphone getoond in de Galaxy XCover-serie. Deze telefoon krijgt een 5,1"-scherm en een Exynos 9810-chipset. Standaard heeft de FieldPro Android Oreo, maar in de toekomst moet hij een upgrade naar versie 10 krijgen.

Samsung schrijft de Galaxy XCover FieldPro te hebben ontwikkeld met 'gebruik in zware omstandigheden' in het achterhoofd. Daarom is de telefoon bijvoorbeeld MIL-STD-810G- en IP68-gecertificeerd. Dat betekent dat de telefoon onder meer een val van anderhalve meter moet kunnen overleven en een diepte van anderhalve meter onder water voor een half uur moet kunnen doorstaan. Andere opvallende functies zijn een instelbare noodknop en fysieke navigatieknoppen om het gebruik van handschoenen te faciliteren.

De FieldPro is 158,5x80,7x14,2mm groot en heeft een 5,1"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. De interne opslag bedraagt 64GB, het geheugen is 4GB groot en de telefoon heeft ondersteuning voor micro-sd-kaartjes tot 512GB. De verwisselbare accu heeft een capaciteit van 4500mAh. De FieldPro wordt geleverd met twee accu's. Als soc heeft de FieldPro een Exynos 9810, een octacore met een maximale snelheid van 2,7GHz. De telefoon krijgt aan de achterzijde een 12-megapixelcamera en aan de voorkant een camera met een resolutie van 8 megapixel. De telefoon is op te laden met usb-c of met pogo-pins en heeft een 3,5mm-poort.

De telefoon is in de Verenigde Staten vanaf 14 april te koop voor omgerekend, met btw 1231 euro. Of de Samsung Galaxy XCover FieldPro ook naar de Benelux komt, is niet bekend.