Cat S62 Pro-smartphone krijgt verbeterde warmtecamera en kost 649 euro

Het Britse bedrijf Bullit Group heeft de Cat S62 Pro gepresenteerd, een rugged smartphone met warmtecamera. Ten opzichte van de S61 heeft de nieuwe telefoon een verbeterde FLIR-warmtecamera, maar geen luchtkwaliteitsmeter of lasermeter.

De Cat S62 Pro wordt geleverd met een Qualcomm Snapdragon 660, die op maximaal 2.0GHz geklokt is, 6GB geheugen en 128GB opslag. Eventueel is de opslag uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Bullit erkent dat de drie jaar oude Snapdragon 660 een opvallende keuze is, maar zegt hiervoor te hebben gekozen omdat Qualcomm 'deze nog lang blijft ondersteunen'. Bullit claimt dat het door deze soc drie jaar beveiligingsupdates en een upgrade naar Android-versie 11 kan beloven. Standaard wordt de S62 Pro met Android 10 geleverd.

Als warmtecamera krijgt de S62 Pro de FLIR Lepton 3.5-sensor. Deze heeft een resolutie van 160x120 pixels, waar de S61 nog een warmtecameraresolutie van 80x60 pixels had. Bullit claimt dat de camera een bereik heeft van -20 tot 400 graden Celsius en een warmtebron op dertig meter afstand kan herkennen. De gebruiker moet het verschil tussen mens en dier op twintig meter kunnen herkennen. De camera heeft een afwijking van 5 graden Celsius, maar kan volgens Bullit goed temperatuurverschillen meten. Door deze temperatuurverschillen te vergelijken, kan de Cat S62 Pro volgens Bullit voor bijvoorbeeld triage-doeleinden gebruikt worden.

Het scherm is een 5,7"-lcd met een resolutie van 2160x1080 pixels en is beschermd met een laag Corning Gorilla Glass 6. De telefoonmaker koos bewust niet voor een oledscherm, omdat dat moeilijker te beschermen is tegen valschade. Bullit benadrukt juist de stevigheid van de S62 Pro, die ip68- en mil-spec-810G-gecertificeerd is. Dit betekent dat de telefoon bijvoorbeeld stofdicht is en een val van 1,8 meter op een stalen plaat moet kunnen overleven. De S62 Pro is volgens Bullit te reinigen met zeep, alcohol of een bleekmiddel.

De accu van de telefoon heeft een capaciteit van 4000mAh en is niet verwisselbaar. Wat reguliere camera's betreft heeft de Cat S62 Pro achterop een 12-megapixelsensor van Sony en voorop een 8-megapixelcamera. Bullit zegt de camerasoftware te hebben aangepast, waardoor het bijvoorbeeld eenvoudiger is om het beeld tussen de warmtecamera en de reguliere camera te wisselen.

Achter op het toestel zit een vingerafdrukscanner, aan de zijkant zit een instelbare, gele knop. De telefoon meet 158,5x76,7x11,9mm en weegt 248 gram. Voor het opladen gebruikt de telefoon een usb-c-aansluiting, die ondersteuning heeft voor Quick Charge 4. De telefoon komt beschikbaar als enkel- en dualsim.

Waar de S61 nog met luchtkwaliteitsmeter en lasermeter werd geleverd, is dat bij de S62 Pro niet het geval. Bullit claimt dat kopers nauwelijks behoefte hadden aan die functies. De Cat S62 Pro kost 649 euro en moet in de komende weken beschikbaar komen.