Google legt zeekabel aan tussen VS, Verenigd Koninkrijk en Spanje

Google heeft de komst van een nieuwe zeekabel aangekondigd. De in de Atlantische Oceaan aan te leggen kabel zal gaan lopen van de oostkust van de Verenigde Staten naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De zeekabel heet Grace Hopper en is volgens Google bedoeld om de weerbaarheid te verhogen van het netwerk dat de basis vormt voor Googles diensten en producten voor consumenten en zakelijke gebruikers. Daarbij noemt het bedrijf onder andere Meet, Gmail en Google Cloud. Google stipt ook aan dat de verbinding met Spanje ertoe leidt dat de komende Google Cloud-regio in Madrid beter wordt geïntegreerd in de wereldwijde infrastructuur.

Grace Hopper loopt vanuit de stad New York, en komt aan in het Spaanse Bilbao en het Britse Bude, in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk. De kabel zal bestaan uit zestien glasvezelparen. Dat leidt niet tot een relatief hoge capaciteit, al meldt Google dat de kabel nieuwe optische vezels gebruikt die betrouwbaarder zijn en beter in staat zijn om verkeer om storingen heen te leiden. Het bedrijf spreekt hierbij over een innovatieve switchingarchitectuur; Grace Hopper is volgens Google de eerste onderzeese kabel die hiervan gebruikmaakt. Google zegt niets over de capaciteit van de zeekabel.

De kabel wordt de vierde private kabel van Google. Het bedrijf heeft al een zeekabel tussen Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, een kabel tussen Virginia Beach en de Franse kust, en een kabel die van Portugal naar twee punten aan de westkust van Afrika loopt. Grace Hopper wordt aangelegd door het Amerikaanse bedrijf Subcom en de kabel moet volgens planning gereed zijn in 2022. De naamgeving is een verwijzing naar computerwetenschapper Grace Brewster Murray Hopper.