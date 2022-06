Rapport aan ministerie EZK: Nederland zou aanleg zeekabels moeten faciliteren

Nederland moet actiever zijn om de aanleg van nieuwe Europese kabels te faciliteren. De aanleg van nieuwe kabels is namelijk efficiënter dan nog langer gebruik te maken van bestaande kabels. Dat staat in een nieuw rapport over zeekabels van onderzoeksbureau Stratix aan het ministerie.

Het nieuwe onderzoek van Stratix dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat in op de huidige staat van zeekabels in Nederlandse wateren. Daarin komt het onderzoeksbureau terug op conclusies uit een eerder rapport uit 2019 waarin stond dat er geen beperking zat op de levensduur van glasvezelverbindingen in zee. Alhoewel de kabels technisch nog wel functioneren, hebben ze moeite met capaciteiten van 400Gbit/s per golflengte die nu standaard wordt, en ontstaan er verschillende problemen als zeekabels op leeftijd zijn. Daarom zou de overheid de aanleg van nieuwe kabels beter moeten faciliteren. Marktpartijen lopen er nog te veel tegenaan dat het proces om een kabel aangelegd te krijgen niet duidelijk genoeg is.

Daartoe riepen verschillende branchepartijen al enige tijd op, onder meer in een uitgebreid artikel van Tweakers, maar toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer stelde in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen haast was met het aanleggen van nieuwe kabels, omdat de huidige kabels nog lang kunnen functioneren. Zij baseerde zich op het onderzoek uit 2019 van Stratix. De nieuwe inzichten kunnen invloed hebben op de positie van het ministerie op dit punt.

De onderzoekers van Stratix schrijven dat het nog steeds klopt dat er geen beperking zit op de levensduur van zeekabels. De praktijk is dat de versterkers die nodig zijn in zeekabels die langer zijn dan 400 kilometer, met name transatlantische zeekabels naar de VS dus, verouderd zijn, dat de lassen waarmee lange stukken kabels aan elkaar verbonden zijn twintig jaar geleden van mindere kwaliteit waren en sommige kabels meerdere malen beschadigd zijn. Daarnaast zijn oudere kabels niet meer geschikt voor de hoge internetsnelheden van vandaag de dag en fabrikanten van kabelsystemen geven over het algemeen maar twintig tot vijfentwintig jaar garantie.

Stratix concludeert dan ook dat op belangrijke routes, zoals tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en naar de Atlantische Oceaan, nieuwe zeekabels moeten worden aangelegd. Dat zou 'efficiënter zijn' dan bestaande kabels langer gebruiken. Daar komt bij dat verschillende kabels, zoals de TAT14-kabel en de Tyco-kabel van Eemshaven naar het Verenigd Koninkrijk niet meer actief zijn. TAT14 was jarenlang de belangrijkste kabel tussen Europa en de VS, maar werd onlangs van de zeebodem gehaald omdat deze te oud was en veel problemen kende.

Ook denkt Stratix dat gezien de ondiepe en drukke wateren rondom Nederland, het onwaarschijnlijk is dat er nog een transatlantische zeekabel aangelegd zal worden naar Nederland in de toekomst. Volgens de partijen die Stratix heeft gesproken ligt Nederland ongunstig voor rechtstreekse transatlantische kabels door de drukke en ondiepe Noordzee. Scheepvaart, visserij, zandwinning, maar ook windparken op zee maken het lastiger om een nieuwe kabel aan te leggen. De nieuwe generatie transatlantische kabels worden vooral aangelegd door Google en Facebook naar Denemarken, Frankrijk en Spanje. Nieuwe zeekabels zullen dus in de toekomst aan Nederland voorbij gaan, en alleen via omliggende landen, bijvoorbeeld Denemarken of het Verenigd Koninkrijk aan Nederland gekoppeld worden.

De zeekabels die in Nederland aan wal komen. Blauw is in gebruik, voor oranje zijn vergunningen verleend. Bron: Stratix.

In november concludeerde een groep van providers en onderzoekers dat het gebrek aan nieuwe transatlantische kabels dat in Nederland aan wal komt slecht zou zijn voor onze digitale sleutelpositie. Nieuwe kabels naar het Verenigd Koninkrijk zijn onder meer de Scylla-kabel van euNetworks, die van IJmuiden naar Lowesoft loopt. Die kabel heeft een theoretische capaciteit van ongeveer 2 petabit per seconde en gaat binnenkort in productie.

In oktober dit jaar is er bovendien een vergunning afgegeven voor de Zeus-kabel van Zayo, die loopt van Zandvoort naar het Verenigd Koninkrijk. De aanleg daarvan zal in 2022 plaatsvinden. Deze kabel moet de verouderde Circle North 2-kabel vervangen. Ook wordt er gewerkt aan een kabel aangelegd door British Telecom, BT North Sea, van Callantsoog naar Winterton. De aanleg daarvan moet in 2022 plaatsvinden. Stratix telt nu zeven internationale kabels vanuit Nederland en drie die in aanbouw zijn of waar vergunning voor is verleend.

In de bijgaande brief aan de Kamer schrijft minister Stef Blok van EZK dat het goed is dat er nieuwe kabels aanlanden in Nederland, en dat er volgens hem nog steeds geen probleem is qua beschikbare kwaliteit van zeekabels. Wel stelt hij dat het vergunningsproces voor het aanleggen van nieuwe kabels te ingewikkeld is en er een lange doorlooptijd is, dat de aanlanding van nieuwe zeekabels belemmert. Daarom heeft hij Stratix gevraagd om een overzicht op te stellen met alle benodigde vergunningen, relevante wetgeving en betrokken partijen waar mee om tafel moet worden gegaan. Het Ministerie van EZK heeft een infographic gemaakt om marktpartijen te helpen die een zeekabel naar Nederland willen leggen. Dit overzicht moet het voor partijen die in de toekomst een zeekabel willen aanleggen naar Nederland makkelijker maken.