World of Warships: Legends komt naar iOS en Android

De tactische mmo-game World of Warships: Legends komt uit op iOS- en Android-apparaten. Momenteel is er een eerste test bezig in Canada. Wanneer het spel voor de rest van de wereld beschikbaar komt op de mobiele apparaten is niet bekend.

De mobiele versies zullen cross-platform zijn met de consoleversies, zegt ontwikkelaar Wargaming in een e-mail. Dat geldt niet alleen voor matchmaking, maar ook qua gamevoortgang, waardoor consolespelers met de mobiele versie meteen verder kunnen spelen op het punt waar ze gebleven zijn. Laatstgenoemde zit echter nog niet in de testversie. De test in Canada is momenteel tevens alleen beschikbaar voor 'high-end Android-apparaten'. Verdere uitleg hierbij geeft de ontwikkelaar niet.

World of Warships: Legends werd in 2019 uitgebracht als een consoleversie van de 'reguliere' World of Warships-game voor pc's. Hoewel het in grote lijnen hetzelfde tactische spel is, waarbij spelers de schepen van de tegenstanders tot zinken moeten brengen, zijn er verschillen. Zo is de gameplay sneller en zijn de gevechten compacter, aangezien de teams kleiner zijn. Ook hebben beide versies een aantal unieke schepen en game-mechanics.