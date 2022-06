Prijzen videokaarten stegen met gemiddeld 25 procent sinds september

De prijzen van videokaarten zijn in de afgelopen maanden weer flink gestegen. Dat blijkt uit data van de Tweakers Pricewatch. Gemiddeld ging het om een prijsstijging van 25 procent sinds september. De prijs van Nvidia's RTX 3060 steeg met 50 procent het hardst.

De goedkoopste direct leverbare RTX 3060 staat op het moment van schrijven voor 899 euro in de Pricewatch. In september was dat nog 599 euro. Ook de prijs van AMD's tegenhanger, de Radeon RX 6600 XT, is flink gestegen. Die kaart kost nu 779 euro en daarmee is de prijs 37 procent hoger dan in september.

Verder zijn het met name de Nvidia GeForce-kaarten die in prijs zijn gestegen. De topmodellen in de Radeon RX 6000-serie zijn vrijwel niet duurder geworden in de afgelopen maanden. De RX 6800 is op het moment van schrijven echter nergens leverbaar. De prijs van de RX 6700 XT steeg met 15 procent.

De Radeon RX 6600 is nieuw in het overzicht. Die kaart kwam pas in oktober uit. Daarvan zijn dus geen prijzen bekend van juli of september, maar sinds de release is die videokaart ook in prijs gestegen. Rond de release was de videokaart verkrijgbaar voor zo'n 600 euro, nu is dat al snel 100 euro meer.

In september maakten we ook al de balans op van videokaartprijzen aan de hand van Pricewatch-data. Toen gingen de prijzen van videokaarten weer omhoog, nadat die in de zomer juist waren gedaald. In september ging het om een prijsstijging van 10 procent ten opzichte van juli. Inmiddels zijn de prijzen van videokaarten gemiddeld 25 procent gestegen ten opzichte van september en ten opzichte van juli gaat het om een stijging van gemiddeld 33 procent.

Uit voorraad leverbare videokaarten zijn in de Pricewatch te vinden door het filter voor 'Maximale levertijd' naar 24 uur te verplaatsen. Andere manieren om aan videokaarten te komen worden op het forum van Tweakers besproken in het AMD-levertijdentopic en het Nvidia-levertijdentopic.

Aantal leverbare modellen

Net als in september zetten we het aantal uit voorraad leverbare modellen per gpu op een rij. Van de RTX 3080 zijn nu minder uitvoeringen beschikbaar, terwijl het aanbod van leverbare RX 6800 XT-kaarten steeg van één naar vier verschillende modellen. Het aantal verkrijgbare RTX 3060-uitvoeringen is flink gedaald, van 22 naar 13 modellen. Ook van de RX 6700 XT zijn veel minder uitvoeringen verkrijgbaar.

Aantal modellen leverbaar uit voorraad per gpu Videokaart September December Nvidia RTX 3090 13 11 Nvidia RTX 3080 Ti 22 14 Nvidia RTX 3080 15 18 Nvidia RTX 3070 Ti 7 9 Nvidia RTX 3070 16 14 Nvidia RTX 3060 Ti 21 19 Nvidia RTX 3060 22 13 AMD RX 6900 XT 13 11 AMD RX 6800 XT 1 4 AMD RX 6800 1 0 AMD RX 6700 XT 11 5 AMD RX 6600 XT 9 11 AMD RX 6600 Nvt 7

Aanhoudende chiptekorten

De hoge prijzen hebben te maken met de hoge vraag naar gpu's en de aanhoudende chiptekorten. Er zijn geen aanwijzingen dat daar op korte termijn verbetering in komt. Tweakers publiceerde begin dit jaar een uitgebreid artikel over de oorzaken van de prijsstijgingen van videokaarten.

Ook consolefabrikanten hebben last van aanhoudende tekorten. Zo zag Sony zich genoodzaakt de productie van de PlayStation 5 te verlagen en ook Nintendo maakt minder Switch-consoles dan het bedrijf zou willen. Microsoft maakt geen cijfers bekend over de producties van de Xbox, maar de Series X-console is nog altijd slecht verkrijgbaar.