'Nvidia stopt productie GeForce RTX 3090 Ti vanwege bios- en hardwareproblemen'

Nvidia heeft board-partners mogelijk gevraagd om de productie van GeForce RTX 3090 Ti-videokaarten stop te zetten. Dat meldt TweakTown op basis van eigen bronnen. Techwebsite VideoCardz onderschrijft dit en stelt dat dit is gedaan vanwege bios- en hardwareproblemen.

TweakTown schrijft dat het heeft gesproken met bronnen uit de sector, die stellen dat Nvidia aan board-partners heeft gevraagd om de productie van hun RTX 3090 Ti-modellen stop te zetten zonder verdere toelichting. VideoCardz heeft daarop zijn eigen anonieme bronnen benaderd, die het verhaal van TweakTown onderschrijven.

Diezelfde bronnen claimen dat er problemen zijn met zowel de bios als de hardware, maar verdere details zijn nog niet bekend. Zo is het onduidelijk of de boardpartners hun RTX 3090 Ti-modellen moeten herzien, of dat ze moeten wachten op een andere oplossing van Nvidia. Het bedrijf heeft zelf nog niet gereageerd op de mogelijke productiestop.

Nvidia bevestigde de komst van een GeForce RTX 3090 Ti eerder deze maand tijdens de CES, maar deelde toen nog weinig concrete details. Het bedrijf liet weten dat de videokaart 24GB aan sneller Gddr6x-geheugen op 21Gbit/s krijgt, terwijl de rekenkracht 40Tflops volgens de fabrikant bedraagt. Nvidia gaf aan later deze maand meer details te delen over de RTX 3090 Ti. Volgens eerdere geruchten zou de videokaart op 27 januari uitkomen; het is niet bekend of de vermeende productiestop daar invloed op heeft.