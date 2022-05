Nvidia presenteert RTX 3090 Ti niet, ondanks belofte dat te doen in januari

Nvidia heeft geen nadere details bekendgemaakt over de RTX 3090 Ti-videokaart. Begin januari zei het bedrijf dat er 'later deze maand' meer informatie zou volgen, maar dat is niet gebeurd. Het uitstel volgt op geruchten over hardwareproblemen met de gpu.

Nvidia laat desgevraagd weten 'geen nieuws' te hebben op dit moment en geeft verder geen inhoudelijk antwoord op de vraag waar de GeForce RTX 3090 Ti blijft. Ook zegt het bedrijf niet wanneer het nieuwe topmodel dan wel verwacht kan worden.

Tijdens zijn CES-keynote op 4 januari bevestigde Nvidia de komst van de RTX 3090 Ti. Het topmodel werd toen in een livestream kort getoond en er werd bekendgemaakt dat de kaart 40 teraflops aan rekenkracht krijgt en 24GB aan GDDR6X-geheugen met een snelheid van 21Gbit/s. Nvidia gaf aan dat later in januari meer informatie zou volgen.

Halverwege januari kwam er een gerucht naar buiten over een productiestop van GeForce RTX 3090 Ti-videokaarten. Nvidia zou fabrikanten gevraagd hebben om de productie stop te zetten omdat er problemen zouden zijn met de bios en de hardware. Verdere details zijn niet bekend.