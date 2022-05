Android-launcher Smart Launcher werkt sinds zondag niet meer door bug

Een bug in Smart Launcher 6 voor Android zorgt er sinds zondag voor dat de launcher onbruikbaar is. De makers hebben de fout opgelost in een update, maar die is nog niet beschikbaar in de Google Play Store. De oplossing is met een losse apk al wel beschikbaar.

Vanaf zondagmiddag verschenen er op reddit veel berichten van Smart Launcher-gebruikers die problemen hebben. Gebruikers krijgen een melding te zien dat de versie die ze gebruiken een alfa is en dat dat ze moeten updaten. Vervolgens wordt de Play Store geopend, maar daar is geen update beschikbaar.

Op Twitter bevestigen de makers van Smart Launcher de problemen en bieden ze hun excuses aan. Ze zeggen een nieuwe versie geuploaded te hebben naar de Google Play Store, maar ze wachten nog op goedkeuring. Google meldt dat door 'aangepaste werkschema's' het goedkeuringsproces langer kan duren dan gebruikelijk. Dat kan 'tot zeven dagen of langer' duren in uitzonderlijke gevallen.

De ontwikkelaar heeft een apk van Smart Launcher 6 met bugfix online gezet. Gebruikers kunnen die downloaden en handmatig installeren. Volgens de Google Play Store is Smart Launcher 6 meer dan tien miljoen keer gedownload. De launcher is gratis, maar heeft ook in-appaankopen. Versie 6 kwam begin januari uit.