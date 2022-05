Google: kleurenpalet Material You komt ook naar andere Android 12-telefoons

Het dynamische kleurenpalet dat Google introduceerde in Android 12, komt naar telefoons van andere oem’s. Telefoons van onder andere Samsung, OnePlus, Vivo, realme, Xiaomi en Tecno, die in aanmerking komen voor Android 12, zullen binnenkort over de functie beschikken.

Google werkt naar eigen zeggen samen met zijn oem-partners om de belangrijkste api’s van de nieuwe ontwerptaal, Material You, ‘consistent’ te laten werken binnen het hele Android-ecosysteem en vermeldt in een blogpost uitdrukkelijk de api’s rond het dynamisch kleurenpalet. Wanneer de functie wordt uitgerold is niet duidelijk, al spreekt het bedrijf in de blogpost zelf over 'binnenkort'.

Het dynamische kleurenpalet is een onderdeel van de nieuwe Material You-ontwerptaal die Google samen met het Android 12-besturingsysteem vorig jaar introduceerde, en dat als opvolger van de Material Design-ontwerptaal uit 2014. Tweakers schreef kort na de aankondiging een uitgebreid previewartikel over de nieuwe ontwerptaal.