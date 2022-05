Google begint uitrol iMessage-reacties in sms'jes

In de bètaversie van Google Messages zijn reacties verzonden vanuit iMessage zichtbaar als emoji's. Voorheen werden iMessage-reacties binnen Google Messages vertaald naar tekst. De update wordt geleidelijk uitgerold onder de bètatesters van de app.

9to5Google merkte de verandering voor het eerst in november op in zijn APK Insights-serie. Als een iMessage-gebruiker bijvoorbeeld op een bericht met de tekst 'Hallo' reageerde met een duimpje omhoog, dan werd dat voor de update in de Google-berichtendienst weergegeven als 'Liked "Hallo"'.

Sommige testers zien nu dat het duimpje daadwerkelijk als een emoji bij het bericht weergegeven. Het lijkt er wel op dat bepaalde reacties niet een-op-een worden vertaald. Het hartje uit iMessage wordt bijvoorbeeld in Google Messages omgezet naar de heart-eyes'-emoji. De 'ha ha'-iMessage-reactie wordt in Googles berichtenapp getoond als een lachende emoji. Waarom deze reacties niet een-op-een worden vertaald, is niet duidelijk.

Wanneer de wijziging beschikbaar komt voor iedere Messages-gebruiker is nog niet bekend.