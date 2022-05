Google maakt vpn-dienst in One-abonnement beschikbaar voor iOS

De vpn-dienst die Google aanbiedt in het One-abonnement is nu ook beschikbaar voor iOS-gebruikers. De vpn is te gebruiken binnen de Google One-app en vereist minimaal een Premium-abonnement. Sinds november is de vpn ook in Nederland en België beschikbaar.

De dienst heet VPN by Google One en versleutelt bij het inschakelen al het internetverkeer van de smartphone. Google zegt de dienst nu naar iOS te brengen zodat meer gebruikers de dienst in kunnen zetten. Het bedrijf zegt dat de uitrol dinsdag is begonnen. Voor de vpn is minimaal een Premium-abonnement nodig, waarbij gebruikers ook 2TB opslag krijgen. Dit abonnement kost tien euro per maand of honderd euro per jaar.

Google introduceerde de dienst eind 2020 en zei toen dat de vpn geen logs als dns-queries, verbindingtimestamps en IP-adressen bijhoudt, maar gaf wel aan dat geaggregeerde data wordt verzameld die niet aan individuele gebruikers te linken zou zijn. De libraries van de vpn zijn opensource en de dienst is met een onafhankelijke audit getest.

Bij introductie was de vpn-dienst alleen op Android en in de Verenigde Staten beschikbaar. Sinds november zijn daar meer landen bijgekomen, waaronder België en Nederland. Uiteindelijk moet er ook een Windows-versie komen van de vpn.

Google zegt recent extra functies te hebben toegevoegd aan de vpn, namelijk Safe Disconnect, App Bypass en Snooze. Met Safe Disconnect ingeschakeld kan internet alleen gebruikt worden als de vpn is ingeschakeld. Met App Bypass worden specifieke apps uitgesloten van de vpn, waardoor gebruikers bij die apps hun reguliere internetverbinding gebruiken. Snooze zorgt er weer voor dat de vpn-dienst tijdelijk wordt uitgeschakeld.