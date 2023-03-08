Google biedt vpn-dienst voortaan ook aan bij goedkoop One-abonnement

Google maakt zijn vpn voortaan ook beschikbaar voor goedkopere Google One-abonnementen. Voorheen was de vpn alleen bruikbaar bij het duurste abonnement, maar de dienst wordt ook beschikbaar voor het Basis-abonnement van twee euro per maand.

Google schrijft dat de vpn-dienst, die simpelweg VPN by Google One heet, beschikbaar komt voor alle betaalde abonnementen. Google One is een abonnement waarbij gebruikers extra bestandsopslag kunnen krijgen voor opslagdiensten Drive en Foto's. Het bedrijf bracht daar eind 2020 een eigen vpn-dienst bij uit, maar die was lange tijd alleen beschikbaar voor abonnees die het Premium-abonnement afnamen. Dat komt met twee terabyte aan opslag en kost tien euro per maand.

Google zegt nu dat de vpn ook bij Basis en Standaard beschikbaar wordt. Die kosten 1,99 euro en 2,99 euro per maand en bieden 100GB en 200GB aan extra opslag. De dienst komt geleidelijk aan beschikbaar voor alle gebruikers.

De vpn-dienst is beschikbaar in 22 landen. Daar vallen Nederland en België allebei onder. Google brengt daarnaast ook darkwebmonitoring uit voor One, maar dat geldt voorlopig alleen voor Amerikaanse gebruikers. Met die feature kunnen gebruikers een notificatie krijgen als Google hun persoonsgegevens ergens online ziet. Het gaat dan niet om gebruikersnamen of wachtwoorden, maar om namen, adressen en telefoonnummers.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-03-2023 19:18 68

08-03-2023 • 19:18

68

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Reacties (68)

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frankkie12345 8 maart 2023 22:29
Ben al tijden blije gebruiker van de Google One VPN.

Onbeveiligde WiFi, zoals in hotel of restaurant, VPN aan. Je weet maar nooit he.

Op mijn thuis computer gebruik ik het eigenlijk nooit.

En Google One VPN heeft helaas geen functie om je locatie te veranderen. ( Om langs locatie restricties te komen )
Ronnerd @frankkie123459 maart 2023 12:07
Zo'n beetje alles wat je tegenwoordig via internet doet komt TLS of SSL of iets dergelijks bij kijken. Welk verschil maakt een VPN verbinding dan nog als je op een open wifi van een hotel of restaurant ofzo zit?
JaDatIsPeter @Ronnerd9 maart 2023 14:09
Het geeft je op een one-size-fits-all manier een hogere mate van zekerheid over wat je niet weet :-)

Ik heb geen idee op welke manieren er allemaal misbruik gemaakt zou kunnen worden en ben op zoek naar iets simpels voor de zekerheid:
  • Je noemt zelf bijvoorbeeld al dat niet alles gebruik maakt van ssl/tls.
  • Ook zit ik niet te wachten op brieven van advocaten uit Duitsland omdat ik met een p2p streamservice media heb gebruikt.
  • En het hotel of restaurant hoeft helemaal geen idee te krijgen welke websites ik bezoek, ook al zien ze niet wat ik er doe.
En dat zijn drie dingen die ik als niet-expert weet te bedenken. Voor al die andere dingen die ik niet bedacht heb geeft een vpn mij een hogere mate van zekerheid.. geruststellend..

Of Google dan een betere leverancier dan bijv. Privado is, dat is meer een kwestie van smaak, en daar valt niet over te twisten.
TinusH777 @Ronnerd9 maart 2023 14:03
Proxyserver ertussen proppen?
Via DNS je redirecten naar een tussenstation in Noord Korea?
Dat zijn zaken waar the bankier app niet in trapt door ingebouwde checks, maar je webbrowser gaat daar flexibel mee om.
Als je in een bedrijf werkt, LAN, wil men ook graag monitoren wat je naar buiten stuurt. Merk je niks van als gebruiker, je browser regelt dat allemaal ongezien met de gateway.
Dat kunnen hackers/overheden/hotel eigenaren ook doen.

[Reactie gewijzigd door TinusH777 op 22 juli 2024 13:40]

bartovitc @frankkie1234510 maart 2023 10:23
Merk wel op mijn Pixel dat ik toch vaak het toestel even opnieuw op moet starten zodat alles weer werkt met de VPN. Desalniettemin hoop ik dat deze VPN wat meer mensen bewust maakt en beschermd op een makkelijke manier. Moet zeggen dat ik beter aan mijn ouders kan uitleggen hoe ze de VPN aanzetten en dat is al een grote plus!

Bij een 'gratis' VPN mogen we maar niet te veel klagen over verschillende locaties.
N1ls @bartovitc3 april 2023 11:41
op mijn LG G8s telefoon kan ik de google vpn "Snoozen" of beeindigen via het dropdown meldingen menu.
Handig als bepaalde apps eventjes niet willen verbinden met een server of iets, daarna kan de vpn weer aan.

Heb jij die vaste melding van Google VPN ook op de pixel?
DamirB 8 maart 2023 20:48
Als je je er een beetje in verdiept zit het qua beveiliging (en verbazingwekkend genoeg ook Privacy) best goed in elkaar. Dit is ook onafhankelijk getest.

Nadeel is wel dat op mijn Pixel veel sites (nu.nl bijv) opeens niet meer werken
nst6ldr @DamirB9 maart 2023 10:39
Dit is ook onafhankelijk getest.
Waar precies? Het laatste wat ik kon ontdekken over deze VPN is dat Google een proprietary protocol gebruikt en niet transparant is over hoe dat werk (security by obscurity). Ook valt deze dienst onder de reguliere privacy policy van Google's diensten, dus bij gebruik krijg je op infrastructuur niveau gewoon met tracking te maken.
DamirB @nst6ldr9 maart 2023 12:59
https://research.nccgroup...-one-security-assessment/

De VPN heeft wel degelijk een aparte policy, onderaan de app staat dat alleen de "level of usage" anoniem gelogged wordt. https://one.google.com/about/vpn/howitworks

Ook voor @MrMarcie

Edit: typos

[Reactie gewijzigd door DamirB op 22 juli 2024 13:40]

boswandeling @DamirB8 maart 2023 22:20
Ik heb sinds donderdag een Pixel 7 en merkte dit ook. Wat opviel is dat ipv6 sites bij mij geen probleem waren, maar sites die alleen op ipv4 draaien, daar kreeg ik geen verbinding mee. Google One een reinstall gegeven waarna ipv4 weer prima werkte, maar helaas voor twee dagen.
MrMarcie @DamirB9 maart 2023 00:03
Hoe veilig is het dan? Google ziet zo nog meer van je dan ze al deden.
Paul van Druten @MrMarcie21 maart 2023 09:44
Dat dacht ik ook al...
darkdesign 8 maart 2023 23:31
Heeft het nut om een vpn te gebruiken voor huis tuin en keuken gebruik, bijvoorbeeld op je smartphone?
FreshMaker
@darkdesign9 maart 2023 01:00
Technisch... Nee.
Je gaat jouw data naar een ander sturen die je dan maar blind moet vertrouwen hiermee.
Een NL provider is momenteel niet bezig met datascraping en mining.
Hooguit wat gebruikers data om netwerk te optimaliseren.

In de VS wordt veel data gebruikt om reclames te kunnen injecteren, dan is het meer van toepassing om te gebruiken.

Als je je sporen enigzins wil beperken (minder nette websites) of je wil toegang tot een systeem in een ander land (geoblock) dat is het voor die korte periode handig om te gebruiken.
Maar daar kan je zelfs bij een provider als.windscribe een paar GB aan gratis data verbruiken
nst6ldr @FreshMaker9 maart 2023 10:33
Ik weet niet of @darkdesign openbare WiFi netwerken schaart onder 'huis tuin en keuken' gebruik, want dan is het absoluut zinvol om een VPN te gebruiken.

Dan nog zou ik overigens bijna ieder andere VPN provider dan Google aanraden overigens.
FreshMaker
@nst6ldr10 maart 2023 16:16
Ik weet niet of @darkdesign openbare WiFi netwerken schaart onder 'huis tuin en keuken' gebruik, want dan is het absoluut zinvol om een VPN te gebruiken.
Zeker waar, maar dat is vaak de andere kant van een VPN.
huis tuin en keuken gebruik zie ik persoonlijk niet in combinatie met openbare 'free' wifi, maar ook daar moet je je afvragen WIE kan er de boel controleren.
Ziggo, KPN of eender welke glasaanbieder heeft geen interesse in ouw gedrag, tenzij er specifieke eisen zijn ( Justitie )
maar het blijft een spel van vertrouwen, vertrouw je 'Starbucks' meer of minder dan XXYZ-VPN die je toegang biedt tegen amper 3$/m

Persoonlijk gaat AL mijn externe verkeer op wifi via mijn eigen VPN verbinding, primair via thuis en als 'backup' een VPS in een datacenter.
Zelfs het gast-wifi-netwerk van mijn werkgever, of een restaurant ergens zonder 4G/5G bereik, gebruik ik niet zonder mijn WG aan te zetten, en alle verkeer daar over te laten lopen.
Publieke hotspots heb ik al in geen 10j meer gebruikt, zelfs onze laatste trip naar NYC heb ik een data-sim gebruikt, ondanks dat je in Manhattan bijna 99% coverage hebt van diverse wifi-spots
pmeter 8 maart 2023 19:21
In het gelinkt artikel van 2 jaar geleden staat dat de VPN vooralsnog alleen voor Android werkt. Is er ondertussen ondersteuning voor andere besturingssystemen waaronder Windows?
alionfire @pmeter8 maart 2023 19:33
Ja, het werkt voor Android, iOS en PC (Windows, macOS).

https://support.google.co...n&co=GENIE.Platform%3DiOS
DefaultError @alionfire9 maart 2023 09:21
Ja, het werkt voor Android, iOS en PC (Windows, macOS).

https://support.google.co...n&co=GENIE.Platform%3DiOS
De vraag is of het goed en praktisch werkt en onder welke omstandigheden. Nu zijn sommige websites niet instelbaar te gebruiken of te zien. App’s niet kunnen installeren omdat die native moet draaien. Een ‘workaround’ in alle landen waar je komt, anders ben je wederom aangewezen op obscure mogelijkheden. Zeker met wild/west taferelen wil je graag enige rust op de datalijn. De prijs die Google hanteert is aantrekkelijk, de lat is hiermee hoger gelegd.
HoliemaN 8 maart 2023 21:07
Wat is het nut van deze vpn?
oef! @HoliemaN9 maart 2023 09:16
De achterliggende gedachte zal veiligheid zijn. Zo kun je bijvoorbeeld je verkeer versleutelen als je op een publiek wifi netwerk zit.
tweaker2010 @oef!9 maart 2023 10:11
Google slaat je surfgegevens op, dat is dan niet bepaald een stukje extra veiligheid.
oef! @tweaker20109 maart 2023 10:22
Als ik moet kiezen tussen een onbekend, publiek netwerk met en zonder vpn zou ik altijd voor het laatste kiezen, ook als het van Google was.
Ronnerd @oef!9 maart 2023 12:10
Praktisch alles wat je op internet doet is al versleuteld via TLS/SSL etc. Welke extra veiligheid gaat een VPN dan precies nog bieden op een publiek wifi netwerk?
Swindowmasher @HoliemaN8 maart 2023 22:13
Ik snap het ook niet goed. Heb er al lang toegang tot via mijn abonnement, maar ik gebruik het nooit.

Het is niet zoals bij een andere VPN dat je het kan gebruiken om vanuit een ander land te surfen.
B34tn1k 8 maart 2023 19:20
Google VPN? Nee bedankt!
jvd-nl @B34tn1k8 maart 2023 19:29
Je kunt van Google vanalles vinden m.b.t. gegevensverwerking/privacy. Maar qua veiligheid doen ze het gewoon goed, en kun je ze wellicht beter vertrouwen als een willekeurige andere provider.
SinergyX @jvd-nl8 maart 2023 21:41
Nieuws gemist rond Franse, Ierse, Oostenrijkse en zelfs even kort Nederlandse AVG?

Maar de logica is dus blijkbaar, we mogen alles van je vastleggen, zolang we dat maar veilig en netjes doen?
jvd-nl @SinergyX8 maart 2023 23:03
Ik volg het nieuws inderdaad. Mijn punt is dat er een duidelijk onderscheid is tussen gegevensverwerking/privacy en veiligheid/security.
CH4OS @jvd-nl8 maart 2023 20:05
Tja, daar zitten natuurlijk wel twee kanten aan he. Enerzijds hou je de gegevens wat beperkter voor de buitenwereld. Aan de andere kant kan Google net zo goed mee spieken in de data die over de lijn gaat, zonder dat jij er ook maar iets van merkt, maar er wel voor betaald, al is het dus 2 euro in de maand. ;)
TweakerCarlo @B34tn1k8 maart 2023 19:22
Nou. Ik vind VPN het nieuwe Virusscan verhaal eigenlijk.
Maar als ik via zo'n dienst websites die de overheden blokkeren wel kan benaderen zonder google translate te gebruiken dan zie ik hier echt wel het nut van.
Liever van Google dan van een net bestaande partij x.
The Zep Man
@TweakerCarlo8 maart 2023 19:32
Liever van Google dan van een net bestaande partij x.
Een proprietary VPN protocol? Nope. Niet geïnteresseerd. Vanuit informatiebeveiliging een slecht idee, vanuit functionaliteit (werkt enkel op Android/iOS, volgens het genoemde artikel), en ook vanuit beschikbaarheid van de dienst (hello, Google Graveyard).

Een beetje VPN-provider ondersteunt minstens OpenVPN. Zelf waardeer ik ook WireGuard-ondersteuning.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:40]

TweakerCarlo @The Zep Man8 maart 2023 21:24
Blijkbaar word PPtP ook nogsteeds ingezet. Is al lang niet meer veilig. Ieder zijn eigen ding. Het doel is vandaag de dag bypass. Het middel geeft data aan een partij/leverancier die niet transparant is. Dan toch echt liever Google.
Ookal is het een Proprietary protocol waar niet alles duidelijk is.

Proprietary protocols are those designed and created by a single manufacturer. One of the advantages of using proprietary protocols is that it can be highly customized to the user's application since the manufacturer has ownership of the protocol design and how it is implemented.

// edit: Het doel is vandaag de dag bypass

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 13:40]

The Zep Man
@TweakerCarlo8 maart 2023 21:26
Blijkbaar word PPtP ook nogsteeds ingezet. Is al lang niet meer veilig.
Geen idee waarom je PPTP erbij haalt. OpenVPN is TLS-gebaseerd en WireGuard is een eigen protocol. Beide protocollen zijn open en worden als veilig gezien.

Ik prefereer open en veelbekeken protocollen boven gesloten. Al is het niet voor de meer experts die ernaar kijken, dan is het wel voor interoperabiliteit.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:40]

TweakerCarlo @The Zep Man8 maart 2023 21:39
Ik haal er een ander protocol bij om duidelijk te maken dat er meer is dan WireGuard en Ovpn die ik er helemaal niet bij heb betrokken.

VPN is een naam en er zijn meerdere wegen. Mijn post gaat eigenlijk over dat VPN een virus buzzword is geworden. Als er dan een dienst is, in dit geval Google die me mogelijk maakt om over een ander netwerk naar buiten gaan, kan ik dat alleen maar aanmoedigen. Nu blijkt dat het alleen via android kan. Dan zet ik daar oprecht vraagtekens bij. Maar het is imo wel heel fijn dat er meerdere wegen zijn naar buiten.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 13:40]

The Zep Man
@TweakerCarlo8 maart 2023 21:48
Ik haal er een ander protocol bij om duidelijk te maken dat er meer is dan WireGuard en Ovpn.
En nergens in de discussie werd dat ontkend.
Mijn post gaat eigenlijk over dat VPN een virus buzzword is geworden. Als er dan een dienst is, in dit geval Google die me mogelijk maakt om over een ander netwerk naar buiten gaan, kan ik dat alleen maar aanmoedigen. Nu blijkt dat het alleen via android kan. Dan zet ik daar oprecht vraagtekens bij. Maar het is imo wel heel fijn dat er meerdere wegen zijn naar buiten.
Dus het is een 'virus buzzword', je bent er blij mee, maar toch weet niet, maar toch weer wel? :?

Fijn voor je dat je blij bent met nog een VPN-provider. Daarvan zijn er 13-in-een-dozijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:40]

TweakerCarlo @The Zep Man8 maart 2023 21:53
Ik heb meer gezegd dan je qoute. Ik ben er helemaal niet blij mee.
Mensen willen VPN blijkbaar. Om deze youtube video verder te kijken moet je met VPN verbinden.
Zonder boos te worden kan ik niet ingaan op iemand met badges op dit moment. Jij hebt gewonnen.


// ik ben me een partij boos nu....

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 13:40]

Mantis @The Zep Man9 maart 2023 10:11
Ik had verwacht dat ze op z'n minst WireGuard in kernel module gingen gebruiken waar mogelijk.
Nu zit je met een proprietary protocol en battery drain. Was anders nog een verkoopargument voor de Pixel phones.
Maurits van Baerle @B34tn1k8 maart 2023 22:49
Nou ja, waarom zou je alleen je webverkeer, emails, contacten, agenda en tasks met Google delen als je er via hun VPN voor kunt zorgen dat letterlijk ál je verkeer via Google gaat? Hoe moet Google er anders achter komen wat voor andere applicaties je draait?
moonlander @Maurits van Baerle9 maart 2023 00:25
Je laat dus liever al je dataverkeer door een andere vpn boer verwerken. Dan heeft niet alleen google je data, maar ook je vpn boer. En vergeet niet dat google er meer geld tegenaan gooien qua security dan een vpn boertje
Maurits van Baerle @moonlander9 maart 2023 12:03
Er zijn toch zeker tien VPN providers die ik meer vertrouw dan Google.

De meeste VPN providers hebben als doel om een VPN dienst aan te bieden, Google heeft als doel om zoveel mogelijk data van en over jou te verzamelen. Een VPN dienst is een middel daarvoor. Net als het gratis aanbieden van website analytics, of een browser, of downloadable fonts voor in je website, of DNS, of email, of een mobiel OS. Die diensten bieden ze niet gratis aan vanwege een of ander ideëel doel, dat doen ze om informatie te kunnen verzamelen, hoe klein ook.
moonlander @Maurits van Baerle9 maart 2023 13:35
Ik betaal gewoon voor mijn google diensten, daar is niks gratis aan. En tenslotte ben ik zeer tevreden met hun producten. Als ik daarvoor wat kliks moet inleveren dan is dat prima. Als je van mening bent dat Apple, Microsoft of welk ander beursgenoteerd bedrijf dan ook leeft zonder data.. dan heb je het wel mis.
MrHarry @B34tn1k8 maart 2023 19:35
waarom krijgt deze beste man direct een aantal irrelevante aanmerkingen. Google staat nou niet echt bekend meer om het bedrijf wat het een aantal jaar geleden was. Mijn vertrouwen in dit bedrijf is toch echt wel flink gezakt met alle privacy dingen en monopolistisch gedrag wat ze vertoond hebben. Vroeger was het een innovatief bedrijf naar mijn mening die echt een pioneer was, nu is het gewoon een mega bedrijf met 1 doel maximaal winst behalen en 0 respect voor een concurrent etc..

en begrijp me niet verkeerd, een bedrijf moet geld verdienen maar denk dat het ook op een mindere "greedy" manier kan. Maar goed zo denk ik er iig over.
Sneezzer @B34tn1k8 maart 2023 23:13
Ik gebruik liever tailscale's wireguard. Is erg makkelijk en zonder abbo oid.
HugoZeilstra 8 maart 2023 20:16
Ben benieuwd vanaf wanneer het operationeel is. Nu nog niet bij het kleine abonnement.
Paul van Druten @HugoZeilstra21 maart 2023 10:23
Nu wel!
Luinwethion 8 maart 2023 20:22
Het zou interessant zijn als Google een vergelijkbare oplossing zou hebben als iCloud privacy relay.
CheckItOut @Luinwethion9 maart 2023 09:38
Lijkt erop dat dat zo is: https://one.google.com/about/vpn/howitworks
CheckItOut 9 maart 2023 09:40
Als ik naar het Basic plan kijk, zie ik dat je dat abonnement met up to 5 members mag delen. Houdt dat in dat je voor 2 euro per maand deze VPN dienst met 5 gebruikers mag gebruiken?
MVogelezang @CheckItOut9 maart 2023 22:17
Je deelt het met de mensen in je Family. Dus zowel de opslag als de storage is voor al je 5 familieleden beschikbaar. Dus stel je neemt de 100gb, dan is dat 100gb in totaal voor alle 5.
Solaris 8 maart 2023 19:51
Dat is vrij goedkoop voor een VPN dienst en Google heeft gigantisch hoeveelheden aan datacenters. Dus de snelheid zou ook goed moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Solaris op 22 juli 2024 13:40]

dragnar12 @Solaris8 maart 2023 20:42
Goedkoop jha zekers.
Maar hoe betrouwbaar is google ?
Blackie85 @dragnar129 maart 2023 11:49
Persoonlijk vertrouw ik Google meer dan Facebook, Twitter, Apple, etc. juist omdat ze open zijn over wat ze van je weten en ook best soepel in jou laten bepalen wat ze van je weten.
Plus dat ik geen extreem grote privacy schandalen van Google heb gezien, dit itt bijvoorbeeld Facebook.
Toch, als ik naar het gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp kijk, interesseert privacy de gemiddelde Nederlander niet zo veel en is het vooral een vooroordeel wat mensen over Google hebben.

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