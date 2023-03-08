Google biedt vpn-dienst voortaan ook aan bij goedkoop One-abonnement

Google maakt zijn vpn voortaan ook beschikbaar voor goedkopere Google One-abonnementen. Voorheen was de vpn alleen bruikbaar bij het duurste abonnement, maar de dienst wordt ook beschikbaar voor het Basis-abonnement van twee euro per maand.

Google schrijft dat de vpn-dienst, die simpelweg VPN by Google One heet, beschikbaar komt voor alle betaalde abonnementen. Google One is een abonnement waarbij gebruikers extra bestandsopslag kunnen krijgen voor opslagdiensten Drive en Foto's. Het bedrijf bracht daar eind 2020 een eigen vpn-dienst bij uit, maar die was lange tijd alleen beschikbaar voor abonnees die het Premium-abonnement afnamen. Dat komt met twee terabyte aan opslag en kost tien euro per maand.

Google zegt nu dat de vpn ook bij Basis en Standaard beschikbaar wordt. Die kosten 1,99 euro en 2,99 euro per maand en bieden 100GB en 200GB aan extra opslag. De dienst komt geleidelijk aan beschikbaar voor alle gebruikers.

De vpn-dienst is beschikbaar in 22 landen. Daar vallen Nederland en België allebei onder. Google brengt daarnaast ook darkwebmonitoring uit voor One, maar dat geldt voorlopig alleen voor Amerikaanse gebruikers. Met die feature kunnen gebruikers een notificatie krijgen als Google hun persoonsgegevens ergens online ziet. Het gaat dan niet om gebruikersnamen of wachtwoorden, maar om namen, adressen en telefoonnummers.