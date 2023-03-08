DuckDuckGo integreert AI om directe antwoorden van Wikipedia op te halen

Zoekmachine DuckDuckGo voegt een functie toe waarmee gebruikers direct antwoorden op vragen kunnen krijgen via een kunstmatige intelligentie. DuckAssist maakt gebruik van een OpenAI-api en haalt informatie op van Wikipedia.

De feature wordt eerst getest als bèta en komt daara in de komende weken beschikbaar voor alle gebruikers, schrijft het bedrijf. De assistent heet DuckAssist. Die genereert bij sommige vragen een Instant Answer-antwoordenveld waarbij een vraag van een bezoeker direct beantwoord wordt. DuckDuckGo geeft dan eerst de optie om de vraag direct te laten beantwoorden, waarna het daadwerkelijke antwoord volgt.

DuckAssist is gebaseerd op een api van OpenAI, de maker van ChatGPT, en van Anthropic. Dat is een start-up waar Alphabet onlangs 300 miljoen dollar in investeerde. DuckDuckGo zegt niet welke OpenAI-api DuckAssist gebruikt. Dat kan mogelijk ook het oudere GPT-3-model zijn in plaats van ChatGPT.

De antwoorden op vragen komen voornamelijk van Wikipedia. De AI interpreteert de vraag van de gebruiker en de toepasselijkste Wikipedia-pagina die daar mogelijk antwoord op geeft. Daarnaast kijkt DuckAssist naar alternatieve websites zoals encyclopedieën, maar DuckDuckGo zegt niet hoe die verdeling is.

De makers waarschuwen er ook voor dat de AI voornamelijk concrete vragen beantwoordt en geen subjectieve vraagstellingen zoals wat ergens de beste van is. "Dat betekent dat je DuckAssist bij de meeste vragen niet zult tegenkomen", zeggen de ontwikkelaars.

DuckAssist is voorlopig alleen beschikbaar in het Engels en kan in de bètaperiode alleen worden gebruikt in de mobiele en desktopapps en via de browserextensie. Later komt de functie ook beschikbaar voor webgebruikers.