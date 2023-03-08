DuckDuckGo integreert AI om directe antwoorden van Wikipedia op te halen

Zoekmachine DuckDuckGo voegt een functie toe waarmee gebruikers direct antwoorden op vragen kunnen krijgen via een kunstmatige intelligentie. DuckAssist maakt gebruik van een OpenAI-api en haalt informatie op van Wikipedia.

De feature wordt eerst getest als bèta en komt daara in de komende weken beschikbaar voor alle gebruikers, schrijft het bedrijf. De assistent heet DuckAssist. Die genereert bij sommige vragen een Instant Answer-antwoordenveld waarbij een vraag van een bezoeker direct beantwoord wordt. DuckDuckGo geeft dan eerst de optie om de vraag direct te laten beantwoorden, waarna het daadwerkelijke antwoord volgt.

DuckAssist is gebaseerd op een api van OpenAI, de maker van ChatGPT, en van Anthropic. Dat is een start-up waar Alphabet onlangs 300 miljoen dollar in investeerde. DuckDuckGo zegt niet welke OpenAI-api DuckAssist gebruikt. Dat kan mogelijk ook het oudere GPT-3-model zijn in plaats van ChatGPT.

De antwoorden op vragen komen voornamelijk van Wikipedia. De AI interpreteert de vraag van de gebruiker en de toepasselijkste Wikipedia-pagina die daar mogelijk antwoord op geeft. Daarnaast kijkt DuckAssist naar alternatieve websites zoals encyclopedieën, maar DuckDuckGo zegt niet hoe die verdeling is.

De makers waarschuwen er ook voor dat de AI voornamelijk concrete vragen beantwoordt en geen subjectieve vraagstellingen zoals wat ergens de beste van is. "Dat betekent dat je DuckAssist bij de meeste vragen niet zult tegenkomen", zeggen de ontwikkelaars.

DuckAssist is voorlopig alleen beschikbaar in het Engels en kan in de bètaperiode alleen worden gebruikt in de mobiele en desktopapps en via de browserextensie. Later komt de functie ook beschikbaar voor webgebruikers.

DuckAssist

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-03-2023 18:26 49

08-03-2023 • 18:26

49

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Reacties (49)

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jinvanthee 8 maart 2023 18:33
Zouden al die SEO-gerichte websites / blogs nu verdwijnen?
Als ik de release date van een Netflix show ofzo wil weten, zou een AI (zoals die bij Bing) dan gewoon een kort en direct antwoord kunnen geven en hoef ik niet op de eerste link te klikken en vervolgens een stuk naar beneden te scrollen voor het echte antwoord.
Cerberus_tm @jinvanthee8 maart 2023 18:40
De vraag is alleen, hoe weet je of zo'n antwoord klopt zonder alsnog de bron te lezen?
Sando
@Cerberus_tm8 maart 2023 19:13
Hoe weet je of de bron klopt zonder dáárvan de tientallen bronvermeldingen te lezen?

nieuws: 'Wikipedia niet gebruiken als primaire bron'

[Reactie gewijzigd door Sando op 31 juli 2024 12:46]

RRRobert @Sando9 maart 2023 07:38
Hoe weet je of de bron klopt zonder dáárvan de tientallen bronvermeldingen te lezen?

nieuws: 'Wikipedia niet gebruiken als primaire bron'
Da's een nieuwsbericht uit 2006(!). Denk je niet dat dit niet inmiddels door de tijd is ingehaald?
Travelan @RRRobert9 maart 2023 10:32
Nou nee!

https://www.uu.nl/univers...ord-brongebruik/wikipedia
Frame164 @Sando8 maart 2023 20:45
En je moet ook al die bronnen van de bronvermeldingen checken. En wie heeft gecontroleerd of de bron van dit nieuwsartikel wel klopt?
Cerberus_tm @Sando9 maart 2023 05:40
Wikipedia is inderdaad niet altijd even betrouwbaar. Maar meestal kloppen genoemde feiten wel, wat ook bij de nieuwste versie van Chat GPT in Bing absoluut niet zo is. In mijn eerste poging had hij al een duidelijk feit verkeerd, en een zeer basale redenatie verkeerd.

Bij een tekst geschreven door een mens weet je een beetje wat voor fouten of problemen je kunt verwachten. Maar bij Chat GPT totaal niet. Dat maakt dat je altijd bronnen moet checken daarbij.
Ramoncito @Cerberus_tm8 maart 2023 19:08
De keren dat ik nu van Google een dergelijk antwoord heb gekregen waren doorgaan relevant maar kort. Genoeg om te weten wat het antwoord is, maar met de Wiki-link erbij om het hele artikel te lezen als de beschrijving wat meer genuanceerd moet worden. Als DDG op dezelfde manier gaat werken lijkt me dat verder prima, zeker als het ook van Wiki komt.

Moet ik erbij zeggen dat sommige pagina's van Wiki in het Nederlands significant afwijken van de Engelse pagina over hetzelfde onderwerp. Je kunt bij onderwerpen in het US Engels een totaal andere uitleg krijgen simpelweg door cultuurverschil en beschikbare links naar (verifieerbare) Engelstalige boeken of (kranten)artikelen. Kijk maar eens naar de Wiki-pagina over slavernij of Sinterklaas, en ook de kinder-Wikiversies ervan.
Cerberus_tm @Ramoncito9 maart 2023 05:42
Wat betrekt antwoorden in Google: volgens mij zijn dat citaten van bestaande teksten, niet geheel zelf geschreven teksten? Daarin zit het probleem, want bij Chat GPT zijn die zelf geschreven teksten gewoon niet betrouwbaar, er kan zomaar iets heel raars in staan wat een mens nooit zou hebben geschreven. Maar ik denk dat Chat GPT zeker een functie kan hebben, wanneer het op het moment van lezen niet belangrijk is of het wel klopt.
Timo002 @Cerberus_tm8 maart 2023 18:53
Die blogs / sites zijn toch alleen maar clickbait, feiten zijn vaak maar bijzaak. Het internet zou beter af zijn zonder deze websites.
Cerberus_tm @Timo0029 maart 2023 05:43
Ja, mee eens, maar het ging mij om het antwoord van zo'n KI.
Gubbel @Cerberus_tm8 maart 2023 20:37
Hoe weet je dat het artikel wat je anders zou lezen klopt?
Cerberus_tm @Gubbel9 maart 2023 05:47
Dat weet je niet, maar bij een artikel geschreven door een mens weet je wat voor soort problemen en fouten je kunt verwachten. Daar kun je mee werken. Bij Chat GPT komen de raarste dingen voor, die je niet kunt verwachten en die ervoor zorgen dat je er op een heel andere manier totaal niet van op aan kunt.

Vandaag nog, bij mijn eerste pogingen met de nieuwe versie van Chat GPT in Bing, zegt hij: "er is een belangrijk verschil tussen regel 105 van de Odyssee en regel 105 van boek I van de Odyssee". Hoe dan, vraag ik? "Het is een heel andere regel, want 105 van boek I is iets totaal anders dan 105 van de hele Odyssee." Dat is natuurlijk aperte onzin en de meest basale redeneerfout. En het debiele is dat hij dat als reden gaf waarom hij een citaat niet kon vinden in boek I (het staat er gewoon wel in).
Bender @jinvanthee8 maart 2023 18:39
Dat vraag ik me ook af.
Echter heeft Google nu al vaak snippets waardoor je websites niet hoeft te bezoeken, de truuk is in die snippet iemand te verleiden wel verder te lezen.

Maar belangrijker, als die blogs verdwijnen, heeft google dus ook geen content meer voor de AI.
Cowamundo @jinvanthee8 maart 2023 21:03
Als de dataset een jaar achter loopt dan gaat een AI je het antwoord toch niet kunnen geven.
Franckey @jinvanthee9 maart 2023 00:20
Ja, dat is mijn ervaring wel met de Bing chat bot (ChatGPT) in Skype. Bij de antwoorden staan links naar de bronnen, maar sneller is een vervolg vraag stellen als het antwoord nog niet helemaal goed is.
Cerberus_tm @Franckey9 maart 2023 05:48
Helaas kun je in het vervolgantwoord ook onware onzin krijgen. Ik vraag me af of het ooit betrouwbaar zal worden. Ik denk pas wanneer het leert denken zoals een mens.
LaTiNo156 @jinvanthee9 maart 2023 12:33
Ik zou graag snel willen weten of een serie gecancelled is, en zo ja, of het een open einde heeft of een afgerond verhaal. Daar ben ik ook doorgaans een half uur mee bezig via google ;(
Ozymandias 8 maart 2023 23:17
Dit wordt dus een garbage in garbage out functionaliteit. Wikipedia heeft nogal last van trollen die hun mening in de artikelen proberen door te drukken en daardoor de artikelen (politiek of anderszijds) gekleurd maken. En dan moet iemand maar ingrijpen wat niet altijd gebeurt waardoor dergelijk foutieve informatie soms jarenlang blijft staan.
Verwijderd @Ozymandias9 maart 2023 08:57
Het zijn niet zomaar alleen trollen maar ook samenwerkende professionele wikianen die werken voor overheden, multinationals en NGO’s. Mijn vertrouwen in Wikipedia is flink afgenomen de laatste paar jaar. Het systeem wat erachter is corrupt en het zelfhelende vermogen kan niet op tegen samenspannende entiteiten!
Ozymandias @Verwijderd9 maart 2023 16:48
Het aantal bewerkers daalt al vele jaren gestaag. Dan zijn er natuurlijk minder ogen om alles in de gaten te houden. Bovendien wordt er ook veel tijd en energie verspild aan onderlinge ruzies.
Verwijderd 8 maart 2023 18:41
kunnen ze niet beter eerst met belangrijkere functies beginnen (ipv6 bijvoorbeeld). ai is cool maar mensen die alleen ipv6 krijgen kunnen de site niet eens op (ziggo bij mij in de buurt is standaard alleen ipv6 en ipv4 moet je apart aanvragen).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 31 juli 2024 12:46]

sjongenelen @Verwijderd8 maart 2023 18:47
Of uptime, vandaag liggen ze er vaak uit :+
n0fragger @Verwijderd8 maart 2023 19:02
Omdat de mensen die met AI bezig zijn, vaak niet zo handig met ipv6 zijn. Gaat immers ook niet een verkoper laten programeren toch?
Frame164 8 maart 2023 20:47
Dus het alternatief voor Google search gaat functionaliteit gebruiken die wordt gefinancierd door het moederbedrijf van Google.....
jmk @Frame1648 maart 2023 21:37
Chatgpt is toch (nu) van Microsoft?

ook een big tech integratie trouwens, net als de vertaalmodule van DDG, die is 'powered by' Microsoft.
sdziscool @jmk8 maart 2023 23:04
Microsoft bezit 49% van chatGPTs moederbedrijf, dus officieel gezien bezitten ze het niet
Franckey @sdziscool9 maart 2023 00:23
Maar ze integreren het wel in hoog tempo in alle producten. Bing, Skype, Visual Studio, Office...
prinsvlad 8 maart 2023 19:16
Ik gebruik sinds enige tijd 'Whoogle' : https://github.com/benbusby/whoogle-search

lokaal te hosten en met Google resultaten zonder alle tracking en andere meuk
TheVivaldi @prinsvlad8 maart 2023 19:26
Ik ben van DDG overgestapt op Presearch met dezelfde voordelen. En Presearch kan als bonus desgewenst ook nog eens lokaal zoeken.
dingo35 @TheVivaldi8 maart 2023 22:31
Als ik een testje op de presearch website uitvoer krijg ik meteen een "uw advertentie hier" box voorgeschoteld, dus niet ad-free.
sdziscool @dingo358 maart 2023 23:06
Zou je denken dat het misschien geld kost om een website of service te maken/runnen?
dingo35 @sdziscool9 maart 2023 17:07
Natuurlijk wel, maar @TheVivaldi meldde dat presearch dezelfde voordelen had als whoogle. Whoogle is ad free, en presearch niet.

Dus het heeft _niet_ dezelfde voordelen als whoogle.
Commandor1961 8 maart 2023 19:38
DuckDuckGo is er nu ook voor pc windows.gebruik het hier nu.
kuurtjes 8 maart 2023 22:58
DuckDuckGo voert een test uit. Het is helemaal nog niet volledig geintegreerd en de kop van dit artikel is dus fout.
himlims_ 8 maart 2023 23:35
Misschien krijgen we straks AI moderatie op t.net :+
Franckey @himlims_9 maart 2023 00:25
Er zijn hier helaas al bots actief die spam plaatsen. Nu nog bots die dat automatisch verwijderen. ;)
Franckey 9 maart 2023 00:15
DuckDuckGo gebruikt Bing en Bing heeft sinds kort een integratie met ChatGPT. Dus dit is een logisch stap. Overigens haalt Bing de informatie bij veel meer bronnen dan alleen Wikipedia.

Leuk is ook de integratie in Skype, ik kan nu een vraag stellen aan de Bing bot zonder een browser te hoeven openen. Werkt erg snel en zonder reclame.
pim 9 maart 2023 02:08
Dus als iemand de moeite neem om wikipedia (non-profit) aan te passen, is dat indirect om ai's(for-profit) te trainen met correcte informatie, die vervolgens er geld aan verdienen met ads.
Ergens is het niet netjes.
Zou beter zijn als wikipedia zélf chatgpt zou intergreren, ipv meerdere derde partijen die proberen te profiteren van de kennis van wikipedia.

Het is bijna ordinair scrapen van andermans data, om er vervolgens je eigen ads omheen te zetten.
Abomination @pim9 maart 2023 05:22
Je beschrijft met jouw laatste zin bijna elke zoekmachine. Of dacht je dat bv Google zijn content heeft betaald om te mogen gebruiken for profit? Een url aanmelden kan iedereen bij hun, ook zonder toestemming van de betreffende website.

Ik gebruik startpage. Dat gebruikt Google data op zijn beurt om zoekresultaten te laten zien zonder al die Google opsmuk.
Is het ook bijna ordinair van startpage om Google data te 'gebruiken', of voor DuckDuckGo om Bing data te gebruiken zonder dat ze ads eromheen plaatsen? Ze hebben zelf de content niet gemaakt/verzameld.
Maakt het gebrek aan het voorschotelen van reclame het scrapen van de data van de grote jongens ineens niet bijna ordinair?
Dat is ergens ook niet netjes.
pim @Abomination9 maart 2023 06:09
Ja, maar bij Google klik je over het algemeen door naar een website, die vervolgens geld verdient aan hun content dmv ads.
Als google geen websites toont, zoals chatgpt, dan wil je niet gebruikt worden voor hun content.

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