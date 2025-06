DuckDuckGo-browser krijgt synchronisatiefunctie die werkt zonder account

Zoekmachinebedrijf DuckDuckGo voegt een synchronisatiefunctie voor opgeslagen wachtwoorden en bookmarks toe aan zijn webbrowser. Gebruikers kunnen die data daarmee synchroniseren tussen meerdere apparaten, zonder een account aan te maken.

Volgens DuckDuckGo werkt de synchronisatiefunctie tussen 'de meeste' Windows-, Mac-, Android- en iPhone-apparaten. Mobiele gebruikers van de DuckDuckGo-browser kunnen een apparaat synchroniseren door een QR-code te scannen in het geval van een mobiel apparaat. Desktopgebruikers krijgen een unieke code om handmatig in te vullen.

De zoekmachinemaker, die zich vooral richt op privacy, claimt dat alle gesynchroniseerde data van gebruikers end-to-end wordt versleuteld en daarmee niet kan worden ingezien door het bedrijf. Gebruikers krijgen een pdf-bestand met recoverycodes waarmee ze hun gesynchroniseerde data kunnen terugkrijgen als de gekoppelde apparaten van gebruikers zijn verloren of beschadigd. De feature is volgens DuckDuckGo per direct beschikbaar.