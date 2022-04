DuckDuckGo introduceert bètaversie van Mac-browser met wachtlijst

DuckDuckGo heeft de bètaversie van DuckDuckGo for Mac geïntroduceerd. De browser is gebaseerd op Safari en is vergelijkbaar met de mobiele DuckDuckGo-app. Om de Mac-browser te kunnen testen, moeten gebruikers zich aanmelden op een wachtlijst.

De Mac-versie van de DuckDuckGo-app gebruikt Safari's renderingengine via een api. DuckDuckGo benadrukt dat DuckDuckGo for Mac geen fork is van Safari, maar dat alles buiten de renderingengine door ontwikkelaars van de privacyorganisatie is ontwikkeld.

De desktopbrowser werkt met de DuckDuckGo-zoekmachine, heeft een trackerblocker en een nieuwe cookie-pop-upbeschermingsfunctie. Die 'pop-upbeschermer' kan op ongeveer 50 procent van alle websites cookie-pop-ups blokkeren. De organisatie zegt dat percentage te willen verhogen. Verder spreekt het bedrijf over e-mailbescherming en een Fire Button. Die knop verwijdert alle data.

Het bedrijf claimt dat doordat de WKWebView-api wordt gebruikt en trackers voor het laden worden geblokkeerd, de browser sneller is dan concurrenten. Zo zou de browser 'in sommige grafische prestaties' sneller zijn dan Chrome, volgens de Motion Mark 1.2-benchmark. DuckDuckGo's browser zou daarnaast 60 procent minder data gebruiken dan Googles browser.

De privacyorganisatie zegt verder dat de browser vaker de Https-versie van een website gebruikt en dat gegevens als geschiedenis, bookmarks en wachtwoorden standaard alleen op het apparaat worden opgeslagen en niet door DuckDuckGo zijn in te zien. Het gaat nog om een bètatest en de browser wordt nog ontwikkeld. Zo ontbreekt de mogelijkheid om extensies te installeren, is er geen algehele adblocker en worden wachtwoorden nog niet gesynct tussen mobiele apps en de desktopversie. Wel kunnen gebruikers wachtwoorden importeren uit andere browsers en extensies als 1Password en LastPass.

Gebruikers die DuckDuckGo for Mac willen installeren, moeten via de mobiele app in het instellingenmenu aangeven dat ze aan de Private Waitlist willen deelnemen. Binnen de app krijgen ze dan een notificatie wanneer ze zijn uitgenodigd. Hiervoor hoeven gebruikers geen persoonlijke informatie te delen; de plek op de wachtlijst wordt op het apparaat opgeslagen. Hoeveel mensen er in die wachtlijst zitten en hoeveel mensen per dag een uitnodiging krijgen, is niet duidelijk.

Eind vorig jaar kondigde DuckDuckGo aan om aan desktopversies van de mobiele Privacy Browser-app te gaan werken. Sinds die tijd test het bedrijf ook intern de desktopversie. Behalve aan een Mac-versie, werkt DuckDuckGo aan een Windows-versie. Daar wil het bedrijf later meer over delen. 'Uiteindelijk' moet er ook een Linux-browser komen, maar vooralsnog ligt de focus op Mac en Windows. Zodra de browser uit bèta is, maakt DuckDuckGo de code open source.