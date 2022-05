DuckDuckGo komt met bèta-functie die third-party-tracking op Android blokkeert

DuckDuckGo introduceert App Tracking Protection, een bèta-functie voor zijn Android-app waarmee het third-party-tracking van andere Android-apps blokkeert. Met de functie wil het bedrijf gebruikers een keuze geven om third-party-tracking op Android al dan niet toe te staan.

App Tracking Protection for Android zal volgens DuckDuckGo requests blokkeren om data door te sturen naar derde partijen en dat over de meeste Android-apps heen. Het bedrijf zegt ook continu op zoek te gaan naar nieuwe trackers om zijn gebruikers daartegen te beschermen. Volgens DuckDuckGo beschouwt het Android-besturingssysteem de functionaliteit als een 'lokale vpn-functie' maar wordt er, in tegenstelling tot vpn-apps, geen data doorgestuurd naar een andere server.

De trackers van sommige apps worden volgens DuckDuckGo voorlopig niet geblokkeerd omdat dit de werking van die apps zou kunnen verhinderen. Welke apps dat zijn, meldt het bedrijf niet. Gebruikers kunnen individuele apps ook vrijstellen van de trackingsbescherming door dit in te stellen in de app.

Gebruikers die zich hebben ingeschreven voor de bèta, en toegelaten werden, zullen in de meest recente versie van de Android-app een ‘realtime’ overzicht krijgen van de geblokkeerde trackers en de trackingsnetwerken van derde partijen die DuckDuckGo kon herkennen. Via notificaties kunnen gebruikers ook een overzicht van de geblokkeerde trackers bekijken.

App Tracking Protection is momenteel in bèta in de Android-app en wordt een gratis functionaliteit in de DuckDuckGo-App. Gebruikers dienen zich in te schrijven op een wachtlijst om de functie te testen. Elke week worden er nieuwe gebruikers toegelaten. Wanneer en of de functie ook naar iOS-toestellen komt, is niet duidelijk.