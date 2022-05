DuckDuckGo introduceert gratis e-maildoorstuurdienst die trackers verwijdert

DuckDuckGo heeft Email Protection geïntroduceerd, een gratis e-maildienst die trackers verwijdert uit mails en deze mails kan doorsturen naar andere e-maildiensten, zoals Gmail en Outlook. Gebruikers kunnen privé-e-mailadressen aanmaken en deze ook deactiveren.

Email Protection is geen maildienst zoals Gmail en Outlook, waarbij gebruikers zelf in een inbox kunnen lezen en deze kunnen aanmaken. In plaats daarvan maken gebruikers een @duck.com-mailadres aan, die ze kunnen gebruiken voor andere websites en diensten. Als gebruikers zich bijvoorbeeld aanmelden voor een nieuwsbrief met een @duck.com-mailadres, dan gaat die nieuwsbrief eerst naar DuckDuckGo. De dienst verwijdert dan alle trackers en stuurt deze weer door naar de maildienst van de gebruiker.

DuckDuckGo zegt nooit de e-mails of de headers op te slaan. Afbeeldingen blijven beschikbaar, alleen trackers worden verwijderd. Gebruikers kunnen in de mail zien welke trackers verwijderd zijn. Deze trackers worden volgens DuckDuckGo gebruikt om mensen te volgen. Zo kunnen bedrijven zien wanneer een mail voor het eerst is geopend, waar de gebruiker is en welk apparaat hij of zij gebruikt. Deze informatie wordt meestal voor analytics of reclamedoeleinden gebruikt of soms aan andere bedrijven verkocht.

Gebruikers kunnen met de DuckDuckGo-app en -extensie een persoonlijk @duck.com-adres aanmaken om aan bedrijven te geven. Tegelijkertijd kunnen ze ook een Private Duck Address aanmaken om aan bedrijven te geven, als ze niet vertrouwen dat een site of app goed om zal gaan met het mailadres. Een Private Duck Address is @duck.com-mailadres met een willekeurige naam, zoals w11tzqdr@duck.com. Deze privéadressen zijn te deactiveren, mocht een adres te vaak misbruikt worden voor spam.

De Email Protection-dienst is vooralsnog in bèta en werkt met een wachtlijst. DuckDuckGo zegt dagelijks mensen toe te voegen aan de dienst. Via de DuckDuckGo-app kunnen gebruikers zich aanmelden bij de wachtlijst. De organisatie belooft de e-maildienst 'voor de lange termijn' te ondersteunen.