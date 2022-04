Apple keurt Edge, Firefox en DuckDuckGo goed als standaardbrowser in iOS 14

Apple heeft Microsoft Edge, Firefox en DuckDuckGo goedgekeurd voor gebruik als standaardbrowser in iOS 14. Apple had Google Chrome al eerder goedgekeurd. Door de goedkeuring kunnen gebruikers de browsers in iOS 14 als standaardbrowser instellen.

Edge, Firefox en DuckDuckGo Privacy Browser proberen zich te onderscheiden met privacyfuncties, meldt 9to5Mac. Chrome biedt vooral het synchroniseren van gegevens met de desktopversie als onderscheidende functie, een functie die Firefox overigens ook heeft.

Apple laat nog altijd niet toe dat browsers een andere rendering-engine gebruiken dan Webkit op iOS. Daardoor zijn de alternatieve browsers herverpakte versies van Safari met toegevoegde functies. Het is onbekend of er nog meer browserbouwers zijn die als standaardbrowser in aanmerking willen komen.

Behalve een andere standaardbrowser kunnen gebruikers onder iOS 14 ook een andere mailclient als standaard instellen. Apple bracht iOS 14 woensdagavond Nederlandse tijd uit. Tweakers publiceerde in juni vlak na de presentatie al een preview van iOS 14.