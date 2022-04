Sony-topman: abonnementsdienst voor nieuwe games is financieel niet logisch

Sony lijkt niet binnen afzienbare tijd met een concurrent voor Microsofts abonnementsdienst Game Pass Ultimate te komen. De dienst, waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot nieuwe releases in een abonnement, is financieel niet logisch voor Sony, zegt de topman.

De directeur van Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, zegt tegen de BBC dat Sony geen heil ziet in een dergelijk abonnement. "PlayStation gaat over grote blockbustergames die veel geld kosten om te maken, dus een abonnement is financieel niet logisch", aldus de topman.

Sony heeft wel diverse abonnementsdiensten als PlayStation Now en PlayStation Plus Collection, maar die bieden geen toegang tot nieuwe aansprekende titels. Now en de Plus Collection draaien om PS2-, PS3- en PS4-games.

Ryan benadrukte verder in het vraaggesprek dat de prijzen van de PS5 met en zonder schijflade, respectievelijk vijfhonderd en vierhonderd euro, geen reactie zijn op de prijzen van de Xbox-consoles, die vorige week naar buiten kwamen. De prijzen stonden volgens Ryan sinds begin dit jaar al vast en ook de datum om die naar buiten te brengen stond al lang op de agenda. Sony hield woensdagavond Nederlandse tijd een PS5-evenement en de fabrikant neemt vanaf donderdagochtend preorders voor de console aan.