EA Play is vanaf release Xbox Series X en S beschikbaar bij Game Pass Ultimate

EA Play is vanaf 10 november onderdeel van het Game Pass Ultimate-abonnement. Op diezelfde dag verschijnen de Xbox Series X en S. In december komt EA Play ook naar het Game Pass-abonnement voor de pc.

Begin september kondigde Microsoft aan dat het EA Play-abonnement onderdeel wordt van sommige Game Pass-abonnementen, maar wanneer dat in zou gaan was nog niet duidelijk. Microsoft heeft dat nu opgehelderd: het Game Pass Ultimate-abonnement krijgt vanaf 10 november EA Play-integratie. Dat geldt dan alleen voor consoles, EA Play komt pas in december beschikbaar voor Game Pass op de pc. Via EA Play zijn ruim zestig games van uitgever Electronic Arts beschikbaar.

Microsoft heeft ook een faq online gezet met uitleg over hoe de integratie op pc's werkt. Gebruikers moeten aanvankelijk nog de software van EA gebruiken en daar een account maken. Vervolgens moet het EA-account gekoppeld worden met het Game Pass-account.

Als Game Pass Ultimate-abonnees nog een lopend EA Play-abonnement hebben dat is gekocht via de Microsoft Store, dan wordt dat automatisch stopgezet. Het tegoed dat gamers aan EA Play hebben wordt met een 3 tot 1 verhouding omgezet in Game Pass Ultimate. Spelers die een EA Play-abonnement hebben dat nog drie maanden geldig is, krijgen dus een maand Ultimate erbij. Het omzetten van EA Play-abonnementen geldt niet voor pc-gamers. Ook moeten pc-spelers zelf hun EA-abonnement opzeggen via Origin.com.