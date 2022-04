EA's komende vervanger voor Origin-launcher heet EA Desktop App

De verbeterde Origin-launcher waar EA aan werkt, krijgt ook een nieuwe naam. EA gaat de Origin-naam niet langer gebruiken en noemt de software EA Desktop App. Leden van EA Play en EA Play Pro kunnen zich aanmelden voor een bètatest.

EA geeft in een interview met GamesBeat details over de opvolger van Origin. Volgens de uitgever zal de nieuwe software snellere downloads en updates bieden en wordt het eenvoudiger om games te benaderen. Ook het verbinden met vrienden moet makkelijker zijn in de nieuwe versie.

Eerder bleek al dat EA aan een nieuwe versie van zijn launcher werkt met daarin een donkere modus. Daarover zegt de uitgever nu niets in het interview. Wel maakt EA bekend dat leden van de EA Play- en EA Play Pro-abonnementen zich aan kunnen melden voor een bètatest. EA stuurt vervolgens uitnodigingen aan een aantal geïnteresseerden. Alle progressie uit Origin wordt overgezet naar de nieuwe launcher.

EA heeft de afgelopen tijd een aantal veranderingen doorgevoerd bij zijn diensten. De Access- en Origin Access-abonnementen voor consoles en pc zijn samengegaan onder de noemer EA Play. Nu ook de Origin-naam uit de launcher wordt geschrapt, verdwijnt die naam in zijn geheel.

Het EA Play-abonnement is sinds eind augustus ook beschikbaar via Steam en Microsoft maakte in september bekend dat EA Play onderdeel wordt van het Game Pass Ultimate-abonnement voor Xbox-consoles en het Game Pass-abonnement voor pc.