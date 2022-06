EA werkt aan verbeterde Origin-launcher met dark mode

Electronic Arts werkt aan een nieuwe versie van zijn Origin-launcher. Naar eigen zeggen wil het bedrijf die 'sneller, slimmer en meer verbonden' maken. De nieuwe versie krijgt onder andere een dark mode en wordt getest in een gesloten bèta.

EA maakt de vernieuwde Origin-launcher naar eigen zeggen op verzoek van gebruikers. Die zouden vragen om een snelle en stabiele app. Het lijkt te gaan om een grondige overhaul en geen update van de bestaande launcher.

Leden van EA's Original Access Premier-abonnement kunnen zich inschrijven voor de gesloten bèta. Later dit jaar wil de uitgever de testversie van de nieuwe launcher beschikbaar stellen aan een breder publiek.

Wanneer de vernieuwde Origin-launcher uitkomt voor alle gebruikers, is nog niet bekend. Ook zijn er nog weinig details bekend over nieuwe features. Wel is duidelijk dat het programma een dark mode krijgt. Dat is ook te zien op een afbeelding die EA heeft gepubliceerd.