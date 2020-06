EA Access komt pas in de zomer beschikbaar op Steam

De release van EA Access op Steam is vertraagd. Waar EA aanvankelijk van plan was om de game-abonnementsdienst in de lente uit te brengen, wordt dit nu pas in de zomer. Een precieze releasedatum is er nog niet.

Op zijn website vertelt EA dat de gamedienst 'later deze zomer' naar Steam komt, maar verder zijn er geen details gegeven. Daardoor is ook niet bekend waarom de release is uitgesteld. Vorig jaar kondigde EA aan dat er werd gemikt op het uitbrengen van de dienst in de lente.

Wanneer EA Access ergens deze zomer beschikbaar komt, zijn er ongeveer 25 games te spelen. EA laat weten dat het onder andere gaat om Dragon Age: Inquisition, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville en een aantal Need for Speed-games. Wie overigens deze games meteen wil spelen, kan ze ook los kopen op Steam.

Vorig jaar maakte EA bekend dat het zijn games weer naar Steam zou brengen, waar het daarvoor voornamelijk games digitaal aanbood via het eigen Origin-platform. EA Access kwam al uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Met de game-abonnementsdienst kunnen gebruikers voor een vast bedrag per maand de games in de catalogus spelen.