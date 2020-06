OM meldt arrestatie vijf Nederlanders wegens oplichting met internetbankieren

De Nederlandse politie heeft vijf verdachten aangehouden voor oplichting via internet. Zij zouden zich vooral op ouderen hebben gericht en zich hebben voorgedaan als medewerkers van een bank. Ouderen werd gevraagd om grote bedragen over te maken.

Volgens het OM gaat het om een omvangrijk onderzoek waarbij de politie meer dan 200 aangiften heeft binnengekregen. In totaal zouden de vijf verdachten meer dan 4 miljoen euro hebben buitgemaakt, en worden zij verdacht van oplichting, computervredebreuk en witwassen.

Het gaat om gevallen waarbij de verdachten zich met name op ouderen hebben gericht, om hen te bewegen grote bedragen over te maken. In een aantal gevallen, waarbij de verdachten zich voordeden als bankmedewerkers, werd van Teamviewer gebruikgemaakt zodat de verdachten zelf de bedragen konden overmaken. Het geld werd overgemaakt op een website die door de fraudeurs is ontwikkeld.

De eerste twee verdachten werden op 18 mei aangehouden, en op 2 juni volgden er nog eens 3 verdachten. Zij zitten momenteel in voorarrest. Het OM sluit tevens niet uit dat er nog meer verdachten worden opgepakt.