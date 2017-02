Door Joris Jansen, dinsdag 21 februari 2017 12:12, 23 reacties • Feedback

Een man is in hoger beroep veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens diefstal en oplichting. De man stuurde e-mails naar bejaarden met links naar een phishingwebsite, die sterk leek op de site van een bank. Via het verwisselen van simkaarten werden er aanzienlijke bedragen gestolen.

Op de phishingwebsite hebben de bejaarde slachtoffers hun inloggegevens voor internetbankieren prijsgegeven. Daarna ontvingen de slachtoffers een valse brief van zogenaamd hun telefoonprovider, waarin stond dat hun simkaart omgeruild of vervangen moest worden. Vervolgens werden de slachtoffers gebeld dat er iemand zou langskomen om de simkaarten van de mobiele telefoons om te wisselen. De verdachte kwam ter plekke langs om de oude simkaart in te nemen en de slachtoffers een nieuwe simkaart te geven. Dit blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof Den Haag.

Op deze manier kwamen de verdachten aan de tancodes om zodoende 9557 euro van een slachtoffer te stelen en 10.000 euro van een tweede slachtoffer. Daarnaast is door de diefstal van de bankpas van een ander slachtoffer ruim 21.000 euro gestolen.

Het hof heeft de hoofdverdachte veroordeeld voor diefstal en oplichting, maar hij werd wel vrijgesproken van computervredebreuk wegens een gebrek aan bewijs. Volgens het hof heeft de verdachte door het ophalen van de simkaarten en bankpassen geen wezenlijke, feitelijke bijdrage geleverd aan het binnendringen in de omgeving voor internetbankieren van de slachtoffers.

Van de gevangenisstraf van vijftien maanden zijn zes maanden voorwaardelijk. In de zaak stonden ook nog twee medeverdachten terecht. Een van de twee medeverdachten werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De andere medeverdachte staat nog terecht; voor zijn zaak is aanvullend onderzoek nodig.