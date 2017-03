Door Joris Jansen, donderdag 16 maart 2017 16:29, 30 reacties • Feedback

De 38-jarige Aydin C. is tot ruim tien jaar cel veroordeeld op basis van bewijs dat is verkregen door het gebruik van een keylogger. De advocaten vinden de keylogger en het bewijs onbetrouwbaar, maar de rechter ging hier niet in mee en acht het gebruik van de keylogger niet in strijd met de wet.

De zaak gaat over Aydin C, die misbruik heeft gemaakt van vele tientallen jonge meisjes. Via chatcontacten won hij hun vertrouwen. Hij wist vele meisjes ertoe over te halen om voor de webcam seksuele handelingen te verrichten. Op een later tijdstip legde hij opnieuw contact met de meisjes en eiste opnieuw een 'show' voor de webcam. Als de meisjes dit weigerden, dreigde hij de opnames naar bekenden van de meisjes te sturen of op pornosites te zetten. Dit heeft hij in sommige gevallen ook daadwerkelijk gedaan. De rechter achtte onder meer aanranding, computervredebreuk en oplichting bewezen en veroordeelde Aydin C. voor de maximumgevangenisstraf van ruim tien jaar.

Bij het politieonderzoek is gebruikgemaakt van een keylogger. Dit vormde een belangrijk onderdeel van de rechtszaak. De politie heeft eind 2013 de woning van Aydin C. in het geheim betreden, waarbij op de aangetroffen laptop en desktop een keylogger is geïnstalleerd. De gebruikte spionagesoftware registreerde toetsaanslagen en maakte schermafbeeldingen als op de computers een internetbrowser of Skype werd gestart. Op deze manier kreeg het onderzoeksteam inzicht in het internetgedrag van Aydin C. en werd zijn vpn-verbinding omzeild.

De rechter sluit zich bij het oordeel over de rechtmatigheid van de keylogger aan bij twee eerdere arresten van de Hoge Raad. Daarin heeft de Hoge Raad overwogen dat de rechter ervan moet uitgaan dat het technisch hulpmiddel aan de wettelijke eisen voldoet als daarvoor een verklaring van goedkeuring is gegeven. De rechter heeft in de zaak van Aydin C. vastgesteld dat voor de gebruikte keylogger een geldig keuringsrapport is verstrekt, waardoor de rechter er in beginsel vanuit is gegaan dat de software aan de wettelijke eisen voldeed. Voor een verdergaande toetsing zou geen wettelijke basis zijn.

De advocaten van Aydin C. wilden wel een verdergaande toetsing, omdat zich volgens hen allerlei onregelmatigheden hebben voorgedaan, zoals chatteksten die wel op de gemaakte schermafbeeldingen zijn te zien, maar niet terugkomen in de geregistreerde toetsaanslagen. De data afkomstig van de keylogger zou volgens hen onbetrouwbaar zijn. De rechter stelde dat het grootste deel van de teksten op de schermafbeeldingen wel is te herleiden tot de geregistreerde toetsaanslagen. De discrepantie tussen sommige schermafbeeldingen en de bijbehorende toetsaanslagen vormt volgens de rechter geen aanleiding om te veronderstellen dat de doorgestuurde informatie niet authentiek is.

De onbetrouwbaarheid van de keylogger blijkt volgens de advocaten ook uit het feit dat de keylogger na de arrestatie van Aydin C niet meer op de desktopcomputer stond. Volgens de advocaten is de verwijdering van de software reden om sterk aan de betrouwbaarheid van de keylogger te twijfelen; ze vinden het genoemde scenario dat de keylogger door een antivirusscanner is verwijderd niet erg waarschijnlijk en wilden dan ook nader onderzoek naar de werking van de keylogger. De rechter vindt echter dat het feit dat de keylogger is verwijderd, geen afbreuk doet aan de authenticiteit en de bewijskracht van de data.

Ook klaagden de advocaten dat de keylogger veel meer informatie vastlegde dan strikt noodzakelijk. De rechter vindt dat het feit dat door de schermafbeeldingen meerdere tabbladen zichtbaar zijn die voor het onderzoek niet relevant waren, geen onrechtmatigheid oplevert. Daarmee heeft de rechter geoordeeld dat de keylogger als technisch hulpmiddel op rechtmatige wijze is gebruikt.

Een voormalige advocaat van de veroordeelde, Christian Van Dijk, stelde vorig jaar bij Omroep Brabant ook al ernstig te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de keylogger. Zo zou de software op de laptop of de desktop niet functioneren en moest de politie opnieuw de woning betreden om het weer te laten werken. Ook deze advocaat noemde de verschillen in de logboeken waarin alle toetsaanslagen zijn bijgehouden en de schermafbeeldingen zijn te zien.

Van Dijk zei toen dat zijn cliënt geen eerlijk proces krijgt, doordat het Openbaar Ministerie de keylogger niet volledig wil laten toetsen. "Als het Openbaar Ministerie zich beroept op geheimhouding van de keylogger, hoe kan een verdachte zich dan goed daartegen verdedigen? Ik vind het echt een schande voor de rechtstaat wat hier gebeurd is. Nu wordt beperkt getoetst. De rechter-commissaris weet niet welke keylogger is ingezet, welke functies dit apparaat heeft en of deze voldoet aan wettelijke eisen". Van Dijk vindt dat het Openbaar Ministerie hiermee teveel macht heeft en niet objectief en controleerbaar handelt: "Het is de slager die zijn eigen keylogger keurt".

De slachtoffers in de zaak zijn meisjes uit allerlei landen. Een van de slachtoffers zou Amanda Todd zijn geweest. Deze Canadese tiener pleegde in 2012 op vijftienjarige leeftijd zelfmoord, nadat Aydin C. haar chanteerde met naaktfoto's. Deze foto's werden uiteindelijk via sociale media verspreid. Canada wil de veroordeelde vervolgen voor verschillende zedenmisdrijven die hij jegens Amanda Todd zou hebben gepleegd. De Canadese autoriteiten hebben Nederland gevraagd hem uit te leveren. Canada wil hem zelf veroordelen en hebben voorkomen dat de Todd-zaak samen met de rest van het proces hier in Nederland zou worden afgehandeld. Vorig jaar oordeelde een rechter dat hij aan Canada uitgeleverd mag worden. Aydin C ging hiertegen in beroep; de Hoge Raad doet hier binnenkort uitspraak over.