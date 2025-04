OM eist zes jaar cel tegen verdachte wegens oplichting met nepwebwinkels

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen een 30-jarige Rotterdammer. De man wordt door het OM verdacht van 'grootschalige internetoplichting' met nepwebwinkels en het witwassen van de opbrengsten.

De 30-jarige verdachte verkocht volgens het Openbaar Ministerie dure kleding via 'een groot aantal zelf opgezette webwinkels'. Deze aankopen werden vervolgens niet geleverd. In totaal zijn er volgens het OM 190 gedupeerden die gezamenlijk 120.000 euro verloren. Er is een ontnemingszaak voor dit bedrag gestart. Het OM verdenkt de man ervan 'moneymules' te hebben gebruikt om de opbrengsten via buitenlandse bankrekeningen te innen.

De verdachte is in het verleden meerdere keren geconfronteerd met zijn praktijken door het televisieprogramma Opgelicht, maar bleef doorgaan, meldt het OM. De man zei dat er problemen waren met een leverancier uit China, maar uit onderzoek is dat volgens het Openbaar Ministerie niet gebleken. De verdachte zou een aantal keer geleverd hebben, maar dan vaak in een verkeerde kledingmaat of kleur. De rechtbank doet over twee weken een uitspraak.