Man krijgt vier maanden cel voor aanbieden phishingpanels via Telegram

De politierechter heeft een man die phishingpanels in bezit had en aanbood via Telegram een celstraf opgelegd van vier maanden waarvan twee voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Door het OM was een gevangenisstraf van zes maanden geëist, waarvan twee voorwaardelijk.

Volgens het OM had de man tussen november 2021 en januari 2022 meerdere phishingpanels voorhanden en verhuurde hij er ten minste twee. De man bood de phishingpanels aan via Telegram. De politie is de man op het spoor gekomen door aan te geven een panel te willen huren, een zogeheten pseudokoop.

Een phishingpanel wordt door criminelen gebruikt om gegevens van slachtoffers te verkrijgen om zo betaalverzoekfraude te plegen. Criminelen maken regelmatig bekende websites na, zoals die van Tikkie en andere betaalplatforms. De URL's op deze nepsites linken door naar valse banksites, waardoor slachtoffers onbedoeld toegang geven tot hun gegevens.