Evernote test nieuwe gratis versie met meer beperkingen voor gebruikers

Evernote is een nieuwe gratis versie aan het uittesten. Gebruikers van deze nieuwe versie zouden voortaan een notitieboek en vijftig notities kunnen aanmaken. Het is nog niet zeker of de nieuwe versie er ook komt.

Techwebsite TechCrunch kwam de test op het spoor dankzij een tip van een gratis gebruiker van de notitiedienst. Die kreeg een melding te zien waarin de nieuwe gratis versie werd voorgesteld. Volgens Evernote heeft ongeveer één procent van de gebruikers deze melding gezien en heeft het bedrijf nog niet beslist of de nieuwe gratis versie er ook komt.

Evernote zegt dat gebruikers van deze nieuwe gratis versie nog steeds in staat zullen zijn om hun huidige notities te bekijken, beheren, wijzigen, exporteren en wissen, ook als er sprake is van meer dan één notitieboek en meer dan vijftig notities.

Evernote biedt momenteel een gratis versie aan waarbij gebruikers maandelijks 60MB kunnen uploaden en een notitie maximaal 25MB groot mag zijn. De notitiedienst biedt ook een Personal- en Professional-abonnement aan. Bij dat eerste abonnement krijgen gebruikers onder andere een maandelijkse uploadlimiet van 10GB en mag een notitie maximaal 200MB groot zijn. Bij het professionele abonnement bedraagt de maandelijkse uploadlimiet 20GB en hebben notities geen maximumgrootte. Evernote Personal kost momenteel 8,33 euro per maand. Evernote Professional kost op het moment van schrijven 10,83 euro per maand.