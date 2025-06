Evernote verhoogt prijzen en voegt in real time bewerken van notities en AI toe

Evernote verhoogt de prijzen van al zijn betaalde abonnementen. De prijs stijgt met bijna dertig procent. De nieuwe eigenaar van de notitietool, Bending Spoons, voegt daarnaast verschillende nieuwe features toe. Zo pakt het bedrijf de geplaagde synchronisatie aan met realtimebewerking.

Evernote schrijft in een blogpost dat het de prijzen van particuliere en zakelijke abonnees verhoogt. De prijs voor Europese gebruikers stijgt van 9,99 naar 12,99 euro per maand. Voor een Professional-abonnement betalen bedrijven 14,99 euro per gebruiker. De prijsverhoging is per 1 mei actief geworden voor nieuwe klanten, maar geldt vanaf het einde van de maand voor alle bestaande abonnees.

Evernote zegt dat het een aantal belangrijke nieuwe features wil toevoegen aan de app, waarmee de prijs te verantwoorden valt. Daarvoor wordt onder andere de synchronisatie van de app compleet herschreven. Evernote kreeg daar de laatste jaren veel kritiek op, omdat de app het bewerken van notities in real time niet aankon. In plaats daarvan moesten gebruikers op verschillende apparaten hun notities telkens eerst synchroniseren, terwijl alternatieve online notitieapps, zoals die van Google, wel nagenoeg in real time bewerkbaar zijn. Evernote zegt dat alle gebruikers vanaf 4 mei 'de frequentie van botsende notities grotendeels zien terugvallen'. Daarmee wordt het ook mogelijk om tekst in een notitie te bewerken op verschillende apparaten tegelijk, bijvoorbeeld op een desktop en een smartphone, zonder dat die notitie eerst moet worden gesynchroniseerd.

Het bedrijf wil daarnaast kunstmatige intelligentie toevoegen aan de app. Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo komt er een mogelijkheid om notities met bijvoorbeeld aantekeningen automatisch 'op te schonen', al is het bedrijf vaag over wat dat precies betekent. Ook wordt het mogelijk om in de zoekfunctie in natuurlijk taal te zoeken naar bepaalde notities.

Die functies komen aanvankelijk een maand gratis beschikbaar voor niet-betalende gebruikers, maar later wordt de AI-component alleen geïntegreerd in betaalde abonnementen. De zoekfunctie komt pas in de tweede helft van het jaar beschikbaar, omdat Evernote eerst 'privacyoverwegingen' wil oplossen.

Evernote werd in november vorig jaar overgenomen door ontwikkelaar Bending Spoons. Dat gebeurde enkele jaren nadat Evernote een van de eerste Silicon Valley-bedrijven werd die een waardering van een miljard dollar kregen en daarmee een 'unicorn' werden. Het bedrijf heeft echter altijd geworsteld met welke kernfuncties het wilde aanbieden en met de concurrentie van grote alternatieve diensten, zoals Google Drive en Dropbox.