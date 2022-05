Evernote telt websessies mee bij maximaal aantal apparaten in gratis versie

Evernote gaat zijn gratis versie verder beperken. Voortaan tellen ook actieve websessies mee met de limiet voor het aantal apparaten dat niet-betalende gebruikers kunnen gebruiken. Wie meer apparaten wil gebruiken, moet de portemonnee trekken.

Evernote schrijft in een blog dat het de verandering doorvoert in het Basic-pakket. Dat is het gratis pakket van de notitiedienst. Gebruikers kunnen daarmee maar op maximaal twee apparaten ingelogd zijn. Tot dusver telden websessies daar echter niet bij mee. Dat verandert nu. "Evernote Web gaat meetellen als apparaat binnen de twee-apparaten-limiet in ons Basic-plan", schrijft de dienst.

De dienst linkt de wijziging aan de recente nieuwe codebase van de app. De programma's en de webdienst gingen eerder deze maand volledig op de schop om sneller te worden en functies toe te voegen. Op de webdienst is het daarom nu mogelijk reminders in te stellen, notitieboeken te stacken en tags samen te voegen. "Deze toevoegingen aan Evernote Web geven gebruikers de volledige ervaring die ze gewend zijn van andere platformen", zegt Evernote.

De wijzigingen gaan 'nog in oktober' in. Evernote verwijst gebruikers naar het Premium-plan dat 6,99 euro per maand kost als ze meer apparaten willen gebruiken. Gebruikers kunnen daarvoor tijdelijk 25 procent korting krijgen.

Evernote heeft zijn verdienmodel in de afgelopen jaren vaak veranderd. Aanvankelijk waren er verschillende betaalplannen met veel verschillende opties, maar meer recent is er alleen nog een gratis en een betaalde versie, naast een Enterprise-pakket.