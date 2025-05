Evernote verhuist naar Europa en ontslaat Amerikaanse en Chileense medewerkers

Notitieapp Evernote verplaatst zijn activiteiten naar Europa, waar het moederbedrijf al zit. Een groot deel van de Amerikaanse en Chileense medewerkers van het bedrijf is daarom ontslagen, zo zegt het bedrijf.

Evernote verplaatst 'het centrum van zijn ontwikkeling' naar Europa, zo zegt het bedrijf. Evernote is sinds eind vorig jaar onderdeel van Bending Spoons, een ontwikkelaar van mobiele apps uit de Italiaanse stad Milaan. Evernote komt vermoedelijk daarbij in te zitten. Volgens Evernote zal het team in Europa wel groeien.

Wel moeten de meeste van de medewerkers op kantoren in de VS en Chili weg. Er werken nu al mensen vanuit Milaan fulltime aan Evernote. Na de overname heeft Bending Spoons bij Evernote de prijzen verhoogd en AI toegevoegd.