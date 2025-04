Kobo werkt toch aan Pocket-ondersteuning voor zijn e-readers

Kobo-e-readers verliezen vanaf 15 augustus toch niet de mogelijkheid om via Pocket artikelen op te slaan en te openen. Kobo werkt naar eigen zeggen aan een manier om in te kunnen loggen met een Firefox-account.

Van de week werd bekend dat Kobo een update voor zijn e-readers uit gaat brengen die de Pocket-functionaliteit weghaalt omdat de apparaten de vereiste technologie voor een Firefox-accountlogin niet ondersteunen. In een reactie tegenover The Verge stelt Kobo nu dat dit toch niet klopt. Er zou toch aan een loginoptie gewerkt worden. Ook op de supportpagina van Pocket staat ondertussen de aangepaste informatie.

Overigens is er nog geen releasedatum voor de ondersteuning bekendgemaakt, wat voor nieuwe gebruikers betekent dat ze in bepaalde situaties eventueel toch tijdelijk geen Pocket-toegang kunnen krijgen. Na 15 augustus moeten nieuwe gebruikers met een Firefox-account inloggen, dus pas wanneer Kobo de functie geïmplementeerd heeft, kunnen ook zij na die datum van artikelenopslag via Pocket gebruikmaken.

Voor bestaande gebruikers verandert er overigens niets; zij blijven toegang houden tot Pocket via hun bestaande account. Als een gebruiker toch zou willen overstappen op een Firefox-account, dan moet er een update op de e-reader geïnstalleerd worden. Het is niet duidelijk of een eventuele automatische update voor problemen zou kunnen zorgen bij bestaande klanten.

Pocket is een dienst die artikelen en andere webteksten kan opslaan zodat gebruikers ze later terug kunnen lezen. Daarbij kan het de opmaak van de website weghalen, wat het leesgemak moet bevorderen en afleidingen weg moet halen. Op Kobo-e-readers ziet de 'Pocket-leeservaring' er hetzelfde uit als wanneer gebruikers een e-book lezen.

Deze instructievideo dateert uit december 2013

Update, 13.10 uur: Informatie over de functionaliteiten van Pocket zijn aan het artikel toegevoegd.