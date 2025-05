Kobo Elipsa 2E-e-reader voegt accu toe aan stylus

Rakuten Kobo heeft de Elipsa 2E aangekondigd. De e-reader volgt de Elipsa van twee jaar geleden op. Het scherm en hardware is grotendeels gelijk, maar er zitten wel veel wijzigingen in de meegeleverde stylus.

Kobo Elipsa 2E

De stylus is nu magnetisch aan de Elipsa 2E te bevestigen, zodat hij minder snel kwijt raakt. Bovendien hoeven gebruikers niet langer de AAAA-batterijen in de stylus te vervangen, want er zit een ingebouwde accu in, zo staat te lezen in de aankondiging van Rakuten Kobo. Met die stylus is het mogelijk om aantekeningen te maken.

Op papier is het verder grotendeels dezelfde e-reader, met 10,3"-scherm van e-inkt met een resolutie van 1872x1404 pixels. Ook is de opslag van 32GB hetzelfde gebleven. De processor is onbekend, maar die heeft in elk geval een hogere kloksnelheid van 2GHz, tegenover de 1,8GHz-soc uit de eerste Elipsa. De Elipsa 2E is onder meer gemaakt van meer gerecycled plastic dan de vorige versie.

De Elipsa uit 2021 komt met een gratis cover die nu een betaalde optie is. De Elipsa kwam twee jaar geleden uit voor 399 euro en hoewel die geregeld goedkoper is geweest, is die op moment van schrijven weer 399 euro. Tweakers maakte een review van het apparaat. De nieuwe e-reader komt over twee weken uit in Nederland en België voor 399 euro.