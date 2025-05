Rakuten Kobo verhoogt prijs van Kobo Plus Lezen-abonnement

Rakuten verhoogt de prijs van boekenabonnementsdienst Kobo Plus vanaf maart met twee euro. De prijs van het abonnement stijgt dan naar twaalf euro per maand. Daarmee kan het bedrijf naar eigen zeggen 'blijven innoveren' en het aanbod uitbreiden.

Dat schrijft moederbedrijf Rakuten in een e-mail aan gebruikers, die Tweakers heeft kunnen inzien, en op een ondersteuningspagina. Het bedrijf zegt dat de prijs van Kobo Plus, het digitale abonnement waarmee gebruikers boeken uit Kobo's bibliotheek kunnen lenen, vanaf maart stijgt van tien naar twaalf euro per maand. Op de website staat overigens nog de huidige prijs.

Dat geldt voor zowel Nederland als België. De prijsstijging geldt voor Kobo Plus Lezen en voor Plus Luisteren voor audioboeken. Gebruikers met een Kobo Plus Lezen + Luisteren-abonnement gaan vijftien euro per maand betalen.

Rakuten begon de abonnementsdienst in 2017 in Nederland. Het is de eerste keer dat het een prijsverhoging doorvoert. "De prijsverhoging in maart helpt ons om te blijven innoveren in de Kobo-leeservaring en het aanbod van boeken beschikbaar met Kobo Plus te vergroten", schrijft het bedrijf.

Oude prijs Nieuwe prijs Kobo Plus Lezen 9,99 euro 11,99 euro Kobo Plus Luisteren 9,99 euro 11,99 euro Kobo Plus Lezen + Luisteren 12,99 euro 14,99 euro

Update, 07.47 uur - In de tabel stond per abuis de prijs 12,99 euro.