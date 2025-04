Kobo gaat samenwerken met iFixit om e-readers makkelijker repareerbaar te maken

Rakuten Kobo gaat samenwerken met iFixit om zijn e-readers makkelijker repareerbaar te maken. Het bedrijf gaat het onder andere mogelijk maken om 'veelvoorkomende componenten te vervangen' op bepaalde apparaten, al ontbreken nog veel details.

Kobo heeft een aparte sectie over repareerbaarheid op zijn hulppagina geplaatst. Daarin schrijft het bedrijf dat het samenwerkt met reparatieplatform iFixit om 'het leven van hun e-reader te verlengen door veelgebruikte componenten te vervangen'. Dat gebeurt in ieder geval op de Libra Colour, de Clara Colour en de Clara BW, maar andere modellen noemt het bedrijf niet.

Er ontbreken nog veel details over het plan. Zo is niet duidelijk of het scherm van de e-readers zelf vervangbaar wordt, of dat Kobo alleen accu's of aansluitpoorten bedoelt. Ook is niet bekend of bijvoorbeeld de firmware of interne opslag kan worden bijgewerkt en of het programma wereldwijd geldt, of alleen in de VS. Kobo zegt alleen dat het 'binnenkort meer details geeft' over het proces.