Webwinkel toont europrijzen van Kobo-e-readers met kleurenscherm

De Belgische webwinkel Fnac.be toonde donderdag voor korte tijd pre-orderpagina's voor de Kobo Clara Colour en Kobo Libra Colour, die respectievelijk 159,99 euro en 229,89 euro gaan kosten. Het worden de eerste Kobo-e-readers met een kleurenscherm.

Er was eerder dit jaar al wat informatie over de e-readers online verschenen, waaronder de namen, maar nog geen informatie over de europrijzen. Voordat de pagina's offline werden gehaald door Fnac.be zijn er screenshots gemaakt en verspreid via de onofficiële Kobo-subreddit. Ook zijn er op het forumtopic over Kobo-e-readers op Tweakers afbeeldingen van de e-readers verschenen.

De Canadese webwinkel Indigo liet tevens tijdelijk pagina's zien voor de Kobo Clara Colour en Kobo Libra Colour met wat specificaties en de prijzen in Canada. De e-readers werken met de Kobo Stylus 2. De Libra heeft een IPX8-certificering en 32GB aan opslagruimte. In Canada zouden de e-readers vanaf 30 april verkrijgbaar zijn. Of de apparaten vanaf dezelfde datum ook verkrijgbaar zijn in de Benelux, is nog niet duidelijk. Kobo heeft de Clara Colour en Libra Colour nog niet officieel aangekondigd.

Correctie: In een vorige versie van het artikel stond dat Indigo een Amerikaanse webwinkel is. Indigo is een echter Canadese webwinkel. Daarom is het artikel aangepast.