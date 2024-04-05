Webwinkel toont europrijzen van Kobo-e-readers met kleurenscherm

De Belgische webwinkel Fnac.be toonde donderdag voor korte tijd pre-orderpagina's voor de Kobo Clara Colour en Kobo Libra Colour, die respectievelijk 159,99 euro en 229,89 euro gaan kosten. Het worden de eerste Kobo-e-readers met een kleurenscherm.

Er was eerder dit jaar al wat informatie over de e-readers online verschenen, waaronder de namen, maar nog geen informatie over de europrijzen. Voordat de pagina's offline werden gehaald door Fnac.be zijn er screenshots gemaakt en verspreid via de onofficiële Kobo-subreddit. Ook zijn er op het forumtopic over Kobo-e-readers op Tweakers afbeeldingen van de e-readers verschenen.

De Canadese webwinkel Indigo liet tevens tijdelijk pagina's zien voor de Kobo Clara Colour en Kobo Libra Colour met wat specificaties en de prijzen in Canada. De e-readers werken met de Kobo Stylus 2. De Libra heeft een IPX8-certificering en 32GB aan opslagruimte. In Canada zouden de e-readers vanaf 30 april verkrijgbaar zijn. Of de apparaten vanaf dezelfde datum ook verkrijgbaar zijn in de Benelux, is nog niet duidelijk. Kobo heeft de Clara Colour en Libra Colour nog niet officieel aangekondigd.

Correctie: In een vorige versie van het artikel stond dat Indigo een Amerikaanse webwinkel is. Indigo is een echter Canadese webwinkel. Daarom is het artikel aangepast.

Pre-order Kobo Libra Colour + Clara ColourPre-order Kobo Libra Colour + Clara ColourPre-order Kobo Libra Colour + Clara Colour

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-04-2024 07:37
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05-04-2024 • 07:37

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Kobo Libra Colour

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Llopigat 5 april 2024 07:48
Interessant. Zouden dit die zijn met een echt eInk kleurenscherm (bijv eInk Gallery 3) of een zwartwit met TFT kleurenoverlay zoals eInk Kaleido? Van die laatste vond ik de kwaliteit namelijk maar meh. De kleuren zijn erg grijzig en de resolutie in kleurenmodus is veel lager. De ACeP (zoals eInk Gallery) schermen zijn echt veel mooier. De kleuren zijn veel dieper.

Edit: ah het is Kaleido 3 volgens de derde screenshot, jammer. Het nadeel van de ACeP/Gallery eInk kleurenschermen is de enorm lage refresh (duurt echt meerdere seconden) dus het is ook wel logisch dat dit in een eBook reader niet wordt gekozen maar ik vind het er wel veel mooier uitzien.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 17:26]

.oisyn Moderator Devschuur® @Llopigat5 april 2024 08:28
Thanks, dit is wel informatie die niet had misstaan in het artikel!
NMe @Llopigat5 april 2024 10:12
Volgens mij is de Sharp 8 de enige Gallery 3 tablet die in de maak is die ook confirmed is, naast de Bigme Galy, die nogal wat kinderziektes heeft. Ik ben in elk geval op die Sharp 8 aan het wachten...
ElectricHead @Llopigat5 april 2024 11:12
Bij het derde plaatje staat Kaleido 3. Dus daarmee lijkt je vraag beantwoord?
Llopigat @ElectricHead5 april 2024 11:16
Ja dat had ik allang aangepast, zie de Edit :)

Maar omdat het er al een tijdje stond wou ik het origineel laten staan omdat het anders verwarrend zou zijn.
b12e @Llopigat6 april 2024 22:28
Interessant. Zouden dit die zijn met een echt eInk kleurenscherm (bijv eInk Gallery 3) of een zwartwit met TFT kleurenoverlay zoals eInk Kaleido? Van die laatste vond ik de kwaliteit namelijk maar meh. De kleuren zijn erg grijzig en de resolutie in kleurenmodus is veel lager. De ACeP (zoals eInk Gallery) schermen zijn echt veel mooier. De kleuren zijn veel dieper.

Edit: ah het is Kaleido 3 volgens de derde screenshot, jammer. Het nadeel van de ACeP/Gallery eInk kleurenschermen is de enorm lage refresh (duurt echt meerdere seconden) dus het is ook wel logisch dat dit in een eBook reader niet wordt gekozen maar ik vind het er wel veel mooier uitzien.
Zou duidelijker zijn :) Voor volgende keer!
Mic2000 5 april 2024 07:41
Joh ik heb echt net (dinsdag besteld) de kobo libra 2 gekocht. Prima apparaat, de verlichting is echt een must voor savonds in bed lezen.

Voor de Nederlanders: Icm bol.com account kan je zo makkelijk allerlei boeken bestellen en direct lezen. Uiteraard ook zonder bol.com account mogelijk via de kobo App op je telefoon.
The Zep Man @Mic20005 april 2024 08:01
Voor de Nederlanders: Icm bol.com account kan je zo makkelijk allerlei boeken bestellen en direct lezen. Uiteraard ook zonder bol.com account mogelijk via de kobo App op je telefoon.
Voor de tweakers: met Calibre Web kan je selfhosted online je eigen bibliotheek beheren en synchroniseren naar een Kobo-apparaat. De Calibre-bibliotheek kan je dan weer koppelen aan handige zaken zoals DeDRM.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:26]

proatjeboksem @The Zep Man5 april 2024 09:18
Dank voor de tip! Dat ga ik zeker ff proberen.
Smurf @The Zep Man5 april 2024 09:54
Calibre web werkt inderdaad prima. Zelfs op onze Kobo Glo's die inmiddels ook alweer wat jaartjes meegaan.
Bij beide is in de loop der jaren de Micro-usb connector losgekomen van de printplaat. Ik heb deze weer zelf vast kunnen solderen, en het opladen werkt weer. Alleen datatransfer niet meer helaas. Te veel heul kleine pinnetjes te dicht op elkaar, en sommige contacten op het mainboard waren ook losgekomen.
Enige manier om nu boeken op het kaartje te kunnen kopieeren is om het apparaat open te maken, en de SD-kaart die er in zit in je computer te stoppen.
Calibre web is daarom echt een uitkomst. zelfs op de steentijd-versie browser die op die readers staat werkt dat gewoon.

[Reactie gewijzigd door Smurf op 22 juli 2024 17:26]

MDB1106 @Smurf5 april 2024 15:38
Zit op je e-reader geen browser? (beta) In calibre kun je een bestandsserver starten en als je dan naar dat ip adres gaat kun je boeken zoeken en draadloos overzetten
Smurf @MDB11065 april 2024 16:49
Ja dat is dus precies wat ik nu doe.
Calibre en Calibre Web draaien in Docker op mn NAS zodat we altijd bij onze collectie kunnen en ik niet meer dat kaartje eruit hoef te halen als een van de kinderen een nieuw boek op zn reader wil.
- peter - @The Zep Man5 april 2024 13:07
Wow, dat calibre web is wel gaaf, dat t gewoon geïntegreerd kan werken op Kobo. Interessant!
jinvanthee @The Zep Man5 april 2024 17:37
Waarschuwing voor mensen die dit willen gebruiken: Enige aantekeningen die worden gemaakt, verdwijnen automatisch als je synchroniseert met Calibre-Web. Zo ben ik zelf al m'n aantekeningen kwijt.

Ik heb hier een GitHub issue over gemaakt: https://github.com/janeczku/calibre-web/issues/2610
Galukon @Mic20005 april 2024 07:46
Je kan ook een jaar abonnement afnemen bij onlinebibliotheek. Je kan er dan 10 per maand o.i.d. lenen.
proatjeboksem @Galukon5 april 2024 07:58
Dat zou nog eens een uitkomst wezen, een bibliotheek app op je e-reader.
Zoals het nu geregeld is, is het geen doen, dat biblotheekboeken lenen op je ereader.

En ontopic, ik zie voor mezelf eigenlijk nog geen meerwaarde voor een kleuren e-reader.
En zeker niet voor dat geld. Dan zou ik eerder ff doorsparen en voor een remarkable gaan, denk ik.

[Reactie gewijzigd door proatjeboksem op 22 juli 2024 17:26]

sander.bass @proatjeboksem5 april 2024 08:35
Waarom niet te doen? Binnen een paar minuten kan ik een boek op mijn Kobo lenen bij de bibliotheek. Alleen de eerste keer was het een beetje lastig.
jvwou123 @sander.bass5 april 2024 08:57
Het lukt mij ook wel. Maar ik ben denk ik een paar jaar bezig geweest voordat mijn moeder het zonder vragen zelf kon. En mijn vrouw had de moed al opgegeven dat ze zelf zonder hulp boeken vanuit de bieb kon lenen.

Met kobo plus via bol.com heb ik het in 5 minuten uitgelegd, en dat werkt gewoon. De bieb is echt veel te omslachtig voor niet techneuten. Ik snap het proces, en daarom weet je wat je doen moet. Maar het is echt gebouwd om het proces heen, en niet (zoals bij bol.com) zodat het voor de klant duidelijk is.

edit: en bij bol.com is het secondenwerk om een boek op je reader te zetten.

[Reactie gewijzigd door jvwou123 op 22 juli 2024 17:26]

sander.bass @jvwou1235 april 2024 09:18
Ja goed daar heb je gelijk in.
proatjeboksem @sander.bass5 april 2024 09:26
Sorry, gronicisme denk ik: geen doen == erg lastig
boeken downloaden, adobe meuk die je om de haverklap moet repareren, kortom, niet ideaal.

Waarom niet gewoon de hele bibliotheek op je ereader? ruimte zat!
Jouw lokale kopie verhashen met jouw bibliotheeknummer, dan kunnen de rechthebbenden prima zien wie hun boeken heeft lopen uitdelen.
P_Tingen @sander.bass5 april 2024 14:39
Ik heb het geprobeerd. Op mijn telefoon lukte het uiteindelijk, maar op mijn kobo kwam ik er niet uit, dus nu een abonnement op BookChoice genomen; voor €4 / mnd acht boeken, zowel als epub als mp3 en dat zonder DRM. Ideaal.

Enige catch: je kan niet kiezen; het is een preselectie van 8 boeken. Aan de andere kant: op die manier wel een groot aantal mooie boeken ontdekt die ik anders links zou hebben laten liggen. In dit geval geldt: less = more
madcon @proatjeboksem5 april 2024 08:22
Voor 10 euro in de maand kun je een abbo nemen bij bol.com. nadeel is alleen dat niet alle ebooks onder het abbonement vallen.
https://www.bol.com/nl/nl/sf/kobo-plus/
Galukon @proatjeboksem5 april 2024 08:44
Overdrive bestaat maar ik heb nog niet gevonden van een leverancier die dat ondersteunt. Ik heb er nu nog geen moeite mee dat ik dat even moet doen in een paar minuten.
milliondollarman111 @proatjeboksem5 april 2024 10:38
Remarkable is toch iets echt heeeeeel anders en bijna 3x zo duur.
gaskabouter @proatjeboksem5 april 2024 11:00
Maar een remarkable is er ook nog niet in kleur. Bovendien is in mijn ervaring de remarkable echt een notitieblok en geen e reader. Het kan wel hoor maar mijn e reader kan dat dan echt wel beter. Tot op heden vind ik de twee niet uitwisselbaar.
tomic @proatjeboksem5 april 2024 09:27
Of je haalt een Onyx Boox Poke of Page en je installeert gewoon de bibliotheek app erop. Geen gedoe met boeken converteren. Altijd up-to-date of je nou op je reader of je telefoon leest.

Kortom: Koop een ereader met Android als je bibliotheek E-books wilt lezen.
proatjeboksem @tomic5 april 2024 09:30
Oh, wauw, en nog e-ink ook! Dank voor de tip!
Webgnome @tomic5 april 2024 10:25
Inderdaad. Koop een fatsoenlijke ereader en niet een kobo ;)
MadJo80 @tomic5 april 2024 15:28
Ik ben zo blij met mijn Boox Palma. Handzaam formaat, en toch ideaal voor e-books. En dankzij Android ben ik niet alleen afhankelijk van Kindle of Kobo. Ik heb gewoon beiden. (En de Bookfunnel app)
david-v @Galukon5 april 2024 08:38
Die online bibliotheek hebben we voor onze dochter. Man wat is dat een gedrocht om op je ereadee te zetten. Alleen maar gedoe met de software van Adobe (die bij mij regelmatig vastloopt). Verre van gebruiksvriendelijk helaas. Daar mag echt wat aan gedaan worden vanuit de online bibliotheek.
vickypollard @Galukon5 april 2024 08:47
Mijn ervaring was dat de bibliotheek een voor mij te beperkte selectie had (kon te vaak niet lezen wat ik wilde, of in de taal die ik wilde), waardoor ik alsnog bij Kobo uitkwam. Zelfs daar liep ik er nog regelmatig tegenaan (gelukkig wel minder dan bij de bibliotheek).

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 22 juli 2024 17:26]

jvwou123 @Galukon5 april 2024 08:49
Dat kan inderdaad.
Bol.com: via laptop of telefoon app: zoek boek, klik daar op lezen. Pak je e-reader, klik op sync. Klaar! Je kunt lezen. Geen extra software nodig.

Online bieb: via laptop zoek je een boek, deze zet je op je leesplankje, maximaal 10 per 3 weken (is voor mij te weinig als ik vakantie heb). Daarna kun je vanaf je leesplankje de linkjes downloaden. Deze moet je vervolgens openen met Adobe Digital Editions. Deze controleert of je echt het boek mag lezen, download deze naar je laptop, en daarna kun je, je e-reader aan je laptop hangen met een kabeltje. Vervolgens kun je al je boeken naar je e-reader kopieren. En vervolgens kun je 3 weken het boek openen.

Bij bol.com heb ik tot nu toe gehad dat mijn rekeningnummer is gewijzigd en daar hebben ze bij bol geen procedure voor, en dus was ik mijn account 2 weken kwijt. Ondertussen kon ik de boeken die ik had gewoon door lezen.

Bij de bieb heb ik tot nu toe gehad.
- vaak niet boeken kunnen vinden.
- adobe digital editions is een draak van een programma, meerdere keren gehad dat ie crasht, en dus verwijderd en opnieuw geinstalleerd mag worden. Geen idee hoe het zit als je meerdere bieb accounts hebt.
- kabeltjes zijn fijn, maar usb kabeltjes heb ik meestal net niet in de buurt als ik deze nodig heb.
- heb je 10 boeken op je plankje staan, heb je er 1 uit, moet je dus wachten tot die 10 weken voorbij zijn voodat je die er af kan halen, en een nieuwe er op kunt zetten.

kortom: de bieb is volgens mij goed koper, maar kwa gemak, en aanbod totaal achter op bol.com.
Verwijderd @Mic20005 april 2024 08:10
Voor de Nederlanders: Icm bol.com account kan je zo makkelijk allerlei boeken bestellen en direct lezen. Uiteraard ook zonder bol.com account mogelijk via de kobo App op je telefoon.
Ik geef er de laatste tijd de voorkeur aan om drm-vrije boeken via de website van de lokale libris-winkel te kopen - na downloadden een simpele koppie-pasta via de usb naar de e-lezer.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:26]

Galukon @Verwijderd5 april 2024 08:51
Oh kan dat gewoon in die winkels? Ik dacht dat je daar alleen fysiek kon kopen.
mictheeuwen @Verwijderd5 april 2024 12:20
Dus dat kan gewoon op een Kobo? Dan zit je niet vast aan Bol?
Via mijn Tolino kun je bij de Libris-winkels je e-boek heel snel op de reader zetten, maar voor de oude Sony van mijn partner gaat het inderdaad ook gewoon copy-paste. Hartstikke makkelijk en zonder accounts, wachtwoorden, software etc.
Verwijderd @mictheeuwen5 april 2024 14:24
Inderdaad. Let wel op dat de boeken niet ge-drm-t zijn, want dan moet je weer zo een vervelend stuk software downloaden om ze op de kobo te zetten, als het al kan.

Helaas moet een account op de kobo wel altijd aangemaakt worden om hem überhaupt te kunnen gebruiken (is me al jaren een doorn in het oog).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:26]

Daniel H1 @Mic20007 april 2024 01:56
Ik heb die nu een half jaartje en ben er heel blij mee. Ik zie het nut ook niet echt van kleuren op een e-reader, maar misschien komt dat door de boeken die ik lees. Voor mij was de Libra 2 mijn eerste e-reader en heb er totaal geen spijt van. Verwacht / hoop jij ook niet :)
1 tip, zet je WiFi uit op je E-reader als je je boeken gesynced hebt. Dan gaat je batterij belachelijk lang mee!
wildhagen 5 april 2024 07:49
Fantastische kwaliteit die Kobo-readers, heb al diverse modellen van ze gehad (Aura, Aura HD, Aura H2O, Libra, Clara, Clara HD), naar volle tevredenheid. Snel, stabiel,. comfortabel te bedienen etc.

Prima accuduur, en ook een erg prettige verlichting met ComfortLight Pro. Lekker voor de ogen.

Vraag me alleen wel af wat dit kleurenscherm doet met name voor de accuduur. Ga je daar veel van merken qua hoelang hij op één lading mee gaat, of valt dat in de praktijk te vergelijken met het 'normale' scherm dat tot nu toe gebruikt werd?
AceAceAce @wildhagen5 april 2024 07:52
Waarom zou je zo veel modellen willen hebben? Ik heb al 8 jaar een aura 2
wildhagen @AceAceAce5 april 2024 07:58
Niet allemaal voor mezelf, ook voor vrienden en familie ;)

Ik heb de Aura (het originele model) relatief snel vervangen omdat die nog de 'oude' verlichting had, die erg fel en blauw was. Ook al was hij technisch nog in orde, ComfortLight (de Pro kwam pas later) haalde me toch over de streep, dat is voor je ogen toch echt wel een stuk prettiger dat minder blauwe licht.

Met de (voor mij) opvolger van die Aura, de Aura HD, heb ik echt jaren gedaan, die ging helaas op een gegeven moment defect (scherm wat voor de helft niets meer deed), waardoor ik de H2O gehaald heb en die heb ik nu ook al weer wat jaren. En, er vanuit gaande dat die het blijft doen, heb voorlopig geen plannen om hem te vervangen.

De Libra, Clara, Clara HD heb ik draaien bij vrienden en familie, ik onderhoud die, en hoor daar alleen maar prima ervaringen mee. Wel een keer een probleem gehad met een defecte Clara (de niet-HD), omdat de eerste batch daarvan een designfout had, was een known issue. En dat is door Kobo netjes en naar volle tevredenheid van de eigenaar (mijn moeder) opgelost door het vervangen met een nieuwe Clara, die het nog altijd prima doet. Dus ook de aftersales/support van Kobo heeft zich hier van haar beste kant laten zien.

Het is inderdaad niet nodig om elke paar jaar een nieuwe te halen, de levensduur is gewoon uitstekend van Kobo, erg degelijk spul. Hoop dat ze die reputatie ook blijven waarmaken met de kleurenschermen.,
roffeltjes @AceAceAce5 april 2024 17:26
Mwah kan hard gaan....

Ik heb er één. (Libra)
Mijn vrouw heeft er één (Aura H2O)
Zoon en dochter delen er één (Aura HD)
Schoonmoeder van 80 heeft er één (en die vind het wel leuk om af en toe te upgraden en de oude aan ons te geven, doet ze ook met haar snele gamepcs, nee dat is geen grap). (Aura H2O)
Broer heeft er één uit 2010 (een iRiver Story)
Dan is er ook nog minimaal één Aura HD gesneuveld (gebroken scherm).

Dat zijn zes of zeven ereaders (ik denk dat schoonmoeder ook een keer iets heeft gesloopt, maar zo goed hou ik dat nou ook weer niet bij). Kans dat ik een keer upgrade en de mijne doorschuif naar mijn vrouw waarna mijn dochter haar eigen ereader krijgt is enorm (als schoonmoeder mij niet voor is). Kans dat er nog een keer eentje iets catastrofaals meemaakt is ook niet nul.

Dus dat @wildhagen zoveel ereaders heeft gehad en toch heel tevreden is over de kwaliteit geloof ik direct
BruceLee @AceAceAce5 april 2024 07:58
Blijkbaar zijn ze toch niet zo goed als hij er zoveel verslijt :)
Verwijderd @BruceLee5 april 2024 08:06
Hoeft niet. Het kan ook gewoon iemand zijn die regelmatig, in een boze bui, de boeken tegen de muur gooit. Gaat prima met de ouderwetse boeken, maar is niet zo een goed idee met dat modern electronisch spul :+
gimbal @BruceLee5 april 2024 14:20
Het gaat niet over de leeftijd maar over het aantal gereden kilometers. Ter vergelijking, er zijn mensen die 10 jaar doen met een game controller. Ik doe hooguit 1 tot anderhalf jaar met een controller (of joystick, als ik even terug ga naar de prachtige Commodore Amiga tijden). Ik noem het "het Dark Souls effect". Bepaalde games... eisen veel. Je maakt veel kilometers.

Als je dag in dag uit aan de ereader hangt en je sleurt dat ding overal mee naartoe dan is de kans sterk aanwezig dat hij eerder defect raakt dan de ereader van iemand die in de avond in bed 15 minuutjes leest.
DigitalExorcist @AceAceAce5 april 2024 08:38
Ik heb ooit via Tweakers een Sony PRS-T1 gekregen/gewonnen, die doet het nog steeds prima ;) (gebruik 'm alleen niet vaak genoeg meer...)
Jan Van Akker @AceAceAce5 april 2024 09:12
Je neemt me woord voor woord de woorden uit de mond 🙂.
Ik ben een 'kettinglezer', al 8 jaar volgt m'n Aura 2 me overal. Bijna dagelijks gebruik, werkt nog perfect ❤️.
SirLenncelot @wildhagen5 april 2024 07:58
Ik vind de kwaliteit juist heel erg wisselen. Ik deed bijna 10 jaar met de Aura HD en was super tevreden, maar mijn vriendin, zusje en moeder branden door de Clara’s heen alsof ze van suiker zijn. Allemaal onder garantie vervangen al. Nu heb ik zelf ook een Clara (door administratieve chaos kregen we ooit twee teruggestuurd) maar de software loopt echt regelmatig vast. Sync werkt niet automatisch en de wifi verbinding is steeds weg. Wij hebben ook het bol account maar ik denk niet dat ik nog een keer voor kobo ga wanneer deze definitief de geest geeft.
roffeltjes @SirLenncelot5 april 2024 09:54
Heel bijzonder dat de ervaringen zo uiteenlopen. Mensen zijn of supertevreden of ze lopen tegen probl;eem na probleem aan.

Ik heb (nabije familie meegeteld) nu 4 Kobos probleemloos draaien (Aura HD, Aura H2O x2 en Libra). Dan was er nog een scherm gesneuveld. Ik heb bij mijn broer dan nog een ereader van een ander merk uit de beginjaren draaien, doet het ook prima (en slikt ook nog elke epub). En toch weet ik dat jouw ervaringen ongetwijfeld ook kloppen.

Maar betreft vastlopen: Dat ligt bijna altijd aan een ebook bestand met een fout in de opmaak. Geen idee of Kindle daar beter mee omgaat,. maar een kobo kan dan inderdaad hard hangen.
geewizz25 @roffeltjes5 april 2024 11:26
@roffeltjes
Als aanvulling op het vastlopen van Kobo's
Ik heb zo'n 6000 boeken gecheckt met een paar plug-ins in Calibre en was stom verbaasd hoeveel errors er zitten in epubs.
Ik vond meer dan 800 epubs met fouten in opmaak en nog wat zaken
Dit waren allemaal legaal verkregen boeken waaronder een aantal zelf gekocht bij Bol.com.
Dit gedaan omdat ik 6 e-readers onderhoud voor familieleden (wij zijn allemaal nogal leesgek) die zo her en der ook crashes hadden waarvan sommige wel heel erg frequent en ja, het zijn meestal de Kobo's die hangen..
Als je een beetje uit de voeten kunt met Calibre is dat een ideale manier om je boeken te checken en je bent daarna bijna volledig van de crashes af.
Een tip: doe de checks op een kopie van je Calibre bibliotheek :+
roffeltjes @geewizz255 april 2024 15:43
Jep, Calibre is ook wel een must have applicatie, welke ereader je ook gebruikt, maar zeker met een Kobo.
rjd22 @wildhagen5 april 2024 09:17
Ik heb een Pocketbook Inkpad Color en merk eigenlijk geen grote verschillen tussen lezen van zwarte ebooks en kleuren comics. De ereader gaat enorm lang mee.
ultimasnake @wildhagen5 april 2024 07:55
Het scherm zal een aantal keer meer moeten refreshen om tot het uiteindelijke beeld te komen maar kan met niet voorstellen dag daardoor de accu met ‘dagen’ achteruit zou gaan. Daarnaast (als niet eBook bezitter) wat is het probleem als je hem 1x per maand of zelfs per week aan de stekker moet hangen? In vergelijking met een smartphone heb je hem niet 24/7 ‘nodig’
Merkin Muffley @wildhagen5 april 2024 10:10
Ik heb vanaf het moment dat die uitkwam een Kobo Glo. Na even googlen zie ik dat die al weer uit 2012/2013 komt. Wordt nog steeds veel gebruikt. Prima ding.
degenhard @Merkin Muffley5 april 2024 12:39
Mijn vrouw en ik gebruiken dit model ook nog steeds. Ze zijn een beetje traag (vooral het opstarten), maar doen nog steeds hun ding : geen vastlopers, geen problemen met het scherm. Oerdegelijk. Nieuw is niet altijd beter op dat vlak.
Arjan P @wildhagen5 april 2024 10:41
Fantastische kwaliteit die Kobo-readers, heb al diverse modellen van ze gehad (Aura, Aura HD, Aura H2O, Libra, Clara, Clara HD), naar volle tevredenheid.
Als die kwaliteit zo fantastisch is, waarom heb je dan 6 modellen gehad? Ikzelf (oke, andere uiterste) doe al sinds 2011 met mijn Sony PRS-650..
Caviatjuh @wildhagen5 april 2024 10:41
Ik vind 6 modellen verslijten in 10 (?) jaar nou niet echt duiden op tevredenheid met een product. Wij hebben een Kobo Glo. Die is denk ik 11 jaar oud en begint inmiddels wat kuren te vertonen.
Thomg 5 april 2024 07:58
Spijtig dat Kobo nog geen echte opvolger heeft gemaakt van de Kobo Aura One. Ik vind die drukknoppen en en kin maar niks. Voor wat vergelijkbaars moet ik eigenlijk overstappen naar PocketBook of Boox wat ik liever niet wil.
Canifchaos @Thomg5 april 2024 09:15
Ik gebruik ook nog bijna dagelijks met veel plezier mijn Aura One en hoop dat die nog lang blijft werken. Ik ben ook geen fan van die grote kin met drukknoppen, dat maakt de e-reader onnodig groot i.v.m. de schermoppervlakte.
Thomg @Canifchaos5 april 2024 09:24
Helaas begint de e-reader wel echt kuren te vertonen. Sinds anderhalf jaar geleden werkt de touchscreen niet meer als je de USB kabel aansluit bijv. Kon ik gelukkig oplossen door via adb over tcp een instelling te activeren die automatisch de e-reader verbind met de PC wanneer die aangesloten word.
Touchscreen zelf begint ook wat inconsistent te zijn, soms werkt de aanraking bijv. niet.
Maar helaas is dit blijkbaar een niche product en ziet Kobo geen motivatie om een nieuwe te maken :(
Canifchaos @Thomg5 april 2024 10:50
Ik hoop in elk geval mee dat er een opvolger komt. De Aura One van mijn vriendin is al vervangen door een Kobo Libra aangezien die niet meer oplaadde. Dat kwam doordat die nog draaide op een oudere softwareversie waar het opladen pas startte na bevestiging op het scherm. Als de batterij te leeg was had je dus niet genoeg tijd om het opladen te bevestigen...
shadowmanwkp 5 april 2024 08:02
Ik ben niet zo te spreken over Kobo's. Het ecosysteem zit zo dichtgetimmerd dat je vast zit aan hun vendor-software die eigenwijs zijn eigen styling op e-books toepast. Omdat je er zo weinig mee kan zie ik niet zoveel toegevoegde waarde aan een kleurenscherm voor dit type apparaat.

Ik gebruik zelf een Boox note air 3C. Deze draait op Android waarmee je gewoon apps uit de app store kan installeren. Ik gebruik hem zelf om op het web te surfen en ermee te schrijven met een bluetooth-toetsenbord. Maar omdat het Android is kun je ook gewoon wat klooien. Youtube-filmpje kijken? Niet aan te raden, maar het werkt. Gameboy color games emuleren? Ga je gang. Hoofdmenu niet handig? Installeer een launcher en je hebt gewoon android voor je neus.
Rembert @shadowmanwkp5 april 2024 08:40
Ik dacht ook dat het een erg gesloten systeem was, zelf heb ik een Pocketbook. Maar op een oude Kobo heb ik wel een Google Drive kunnen configureren met wat custom software, ging eigenlijk best soepel waarna ik mijn kobo-is-potdicht gedachte bijstelde.
Voor de Kobo-mensen hier: https://github.com/fsantini/KoboCloud

Op zich is Calibre ook prima maar dat je op de Google Drive een folder hebt waar je gewoon epubs in kunt donderen is wel heel gemakkelijk.
Cid Highwind @shadowmanwkp5 april 2024 09:25
Voor iemand die een apparaat zocht met een e-Ink display, waar ik gewoon via een USB kabel m'n boeken op kon droppen, is mijn Kobo toch echt een ideaal apparaat.

Geen gedoe met vendor-software, gewoon gedetecteerd als drive in Windows, met sleur/pleur als meest complexe actie. Waarom zou ik al die andere zaken willen doen op een e-Ink scherm? Daar heb je telefoons / tablets / Steam Decks voor.

Het ding is gemaakt om boeken te lezen, heerlijk om dat dus zonder verdere afleiding te kunnen doen binnen een daarvoor geoptimaliseerde omgeving.
Edwinvb70 5 april 2024 13:14
Behoorlijke fans hier met e readers. Dus kleur is een aangenaam iets. Wel benieuwd of dan eventueel strips e.d. er ook op kunnen... Ik persoonlijk zou dat welkom heten... Boeken in kleur? Is toch meestal zwart wit. Maar we wachten af van hoe en wat.
Merkin Muffley @Edwinvb705 april 2024 14:06
Zelf gebruik ik een e-reader puur alleen om te lezen. Die kleurtjes vind ik dus geen meerwaarde hebben. Paar grijstinten is prima (stuk of 50 of zo)
Edwinvb70 @Merkin Muffley5 april 2024 14:17
doen we ook. we hebben een kobo en een kindle... kleur is mooi/leuk, maar meerwaarde weet ik niet bij de boeken. wel een aanwinst als de strips en tijdschriften e.d. er op kunnen.
roffeltjes @Edwinvb705 april 2024 15:42
IMHO is een e-reader te traag voor comics en kan je beter een tablet nemen, veel sneller, veel betere kleuren. Meeste ereaders die gaan al in de touwen hangen met een zwart wit PDF (kunnen ze wel weergeven, maar zoomen en scrollen... pijnlijk). Aan de andere kant leest een ereader veel fijner, zelfde gevoel op mijn ogen als een boek.

Horses for courses ;)
PrimusIP 5 april 2024 08:17
Ik heb inmiddels mijn kobo Clara al een tijd. Het handige is dat ebooks niet zo ingewikkelde dingen zijn dus is het geen apparaat dat aan vervanging toe is.

Maar ik ben gek op papieren boeken en ik merk dat dit gebleven is. Het lezen zelf vind ik fijner, maar ook de hele ervaring van een boekwinkel. En leuker om te geven aan anderen.
Maar voor op reis is het wel ideaal.
swhnld
5 april 2024 08:18
Mooie ontwikkeling dit, al ben ik benieuwd of de schermen in de praktijk niet te klein zijn. Immers dit is het formaat paperback, terwijl kleuren uitgaven zoals tijdschriften en stripboeken dubbel zo groot zijn.
Uiteraard zijn die qua formaat aan te passen, maar niet alle inhoud is makkelijk te verkleinen, of de impact veranderd als je een grote 1 pagina strip tekening met veel inhoud moet aanpassen op een klein scherm en leesbaar houden of opnieuw tekenen om op meerdere pagina's dezelfde boodschap en impact te leveren.
gimbal @swhnld5 april 2024 14:24
Dat is wel een goed punt, als je een kleuren reader wil hebben dan zul je wel een breder gebruik voor ogen hebben. Stripboeken of manga, bijvoorbeeld. Een groter scherm is wel iets om op te letten dan.
sander.bass 5 april 2024 08:37
Het mooie aan een e-reader is ook dat hij niet zo snel verouderd. Ik heb al meer dan 5 jaar de zelfde en die werkt eigenlijk net zo goed als een nieuwe. Maar met een kleurenscherm heb ik misschien eindelijk een reden om over te stappen.
Cranslove 5 april 2024 08:42
Mits je ze normaal gebruikt zijn deze dingen echt geweldig. Mijn partner heeft er ééntje van inmiddels meer dan 10 á 11 jaar oud. Werkt nog altijd even goed als dag 1. Uitstekende kwaliteit en scherm of batterij nog altijd geen mankementen.

De prijs staat in verhouding met zo'n lange levensduur volledig buiten kijf. Gewoon aanschaffen en mits goed in de omgang, gegarandeert +10 jaar leesplezier voor weinig.

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