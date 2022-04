Kobo introduceert Sage- en Libra 2-e-readers met bluetooth - update

Kobo heeft twee nieuwe e-readers onthuld. De grootste vernieuwing is dat beide apparaten werken met bluetooth, waardoor er ook audioboeken mee geluisterd kunnen worden. De Kobo Sage en Kobo Libra 2 zijn vanaf 19 oktober te koop.

Met de nieuwe bluetoothfuncties zijn dit de eerste e-readers van Kobo die te koppelen zijn met bluetooth-headsets of -speakers om audioboeken te kunnen luisteren. Dit kunnen alleen Kobo Audioboeken zijn, die in de Benelux verkrijgbaar zijn via Kobo Plus.

Beide apparaten voldoen aan de IPx8-keuring en zijn volgens de fabrikant tot zestig minuten waterbestendig, in maximaal twee meter waterdiepte. Ook hebben ze 'ComfortLight Pro'-verlichting. Zo noemt Kobo de combinatie van witte en gekleurde leds waarmee de verlichting minder blauw gemaakt kan worden. Ook kan daarmee de kleurtemperatuur bijgesteld worden.

De Kobo Sage wordt de duurste van de twee, met een adviesprijs van 290 euro. Bij deze e-reader kan een styluspen gebruikt worden om aantekeningen te kunnen maken. De stylus wordt niet bij de e-reader geleverd. Het scherm heeft een beelddiagonaal van 8'' en heeft een E-Ink Carta HD flush-beeldscherm met een resolutie van 1920x1440 pixels. De Sage heeft 32GB aan opslagruimte en biedt ondersteuning voor Dropbox. Er komt ook een 'PowerCover' beschikbaar, een soort hoesje voor de e-reader waarmee het apparaat ook opgeladen kan worden door middel van de ingebouwde accu.

De Kobo Libra 2 is net als zijn voorganger, de Kobo Libra H2O, een 7''-e-reader. Het apparaat heeft net als de H2O een E-Ink Carta HD-scherm met een resolutie van 1680x1264 pixels. In tegenstelling tot die versie heeft de Libra 2 echter 32GB aan geheugen, in plaats van 8GB. Ook biedt het net als de Sage bluetooth-ondersteuning. Deze e-reader moet 190 euro gaan kosten wanneer het apparaat op 19 oktober uitkomt.

Update, 6 oktober 10:30: In het bericht stond eerst dat de styluspen en de PowerCover geleverd werden bij de Kobo Sage. Dit klopt niet, ze zijn los verkrijgbaar. Verder zijn Kobo Audioboeken wel af te spelen door de e-readers in de Benelux, iets wat ten tijde van het oorspronkelijke bericht nog onduidelijk was. Het bericht is hierop aangepast.